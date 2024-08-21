Болезнь обнаружили после того, как шведский специалист потерял сознание во время бега. К сожалению, она уже была в термальной стадии.
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Публичное прощание Эрикссона
Во время рассказа о раке тренер признался, что всегда болел за Ливерпуль и жалеет, что так и не возглавлял этот клуб. В знак уважения мерсисайдцы пригласили специалиста поуправлять "красными" в матче легенд против Аякса и воплотили в жизнь мечту Эрикссона.
Накануне же вышел документальный фильм от Amazon Prime под названием "Свен". В нем 76-летний тренер эмоционально попрощался публично с миром.
"У меня была хорошая жизнь. Я думаю, мы все боимся дня, когда все закончится, когда мы умрем. Но жизнь также связана со смертью. Вы должны научиться принимать ее, то, что она есть. Надеюсь, в конце люди скажут:, "Да, он был хорошим человеком". Но не все это скажут.
Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, который старается делать все, что он мог. Не жалейте. Улыбнитесь. Спасибо за все – тренерам, игрокам, болельщикам. Это было фантастично. Берегите себя, заботьтесь о своей жизни и живите ею. Пока", – сказал Эрикссон.
Справка. Последним местом работы для Свена-Йорана Эрикссона стал шведский футбольный клуб Карлстад. Опытный специалист работал там спортивным директором до февраля 2023 года.
Футбольное наследие Эрикссона
- Свен-Горан начал тренерскую карьеру в 1977 году, он возглавлял 12 клубов, среди которых были Гетеборг, Бенфика, Рома, Фиорентина, Лацио, Манчестер Сити и Лестер.
- На протяжении карьеры добыл 17 титулов, его наиболее громким успехом считается чемпионство, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА с Лацио.
- Также стоит отметить триумф со шведским Гетеборгом в Кубке УЕФА-1981/1982.
- На международном уровне тренировал сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Наибольшего успеха достиг с "тремя львами", с которыми ездил на Евро-2004 и мундиали в 2002 и 2006 годах – во всех случаях англичане выходили в четвертьфинал турниров.