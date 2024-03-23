Пока в футболе продолжается международная пауза, английский Ливерпуль провел выставочный матч. Легенды мерсисайдского клуба сыграли на домашнем стадионе “Энфилд” против легенд Аякса, пишет 24 канал.
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Мечта стала реальностью
Эта встреча имела особое значение, ведь "красной" командой руководил известный шведский тренер Свен-Горан Эрикссон. В начале года швед ошеломил фанатов новостью об онкозаболевании.
Эрикссон признался, что у него рак последней стадии и ему осталось жить недолго. Кроме того, Свен-Горан рассказал о своей любви к Ливерпулю и пожалел, что ему так и не удалось поруководить "красной" командой.
Впрочем, Ливерпуль решил порадовать знаменитого тренера и пригласил его стать наставником своих легенд во время выставочной игры. Стадион "Энфилд" встретил Эрикссона овациями, а в его команде играли такие местные звезды как Стивен Джеррард, Дирк Куйт, Ежи Дудек, Фернандо Торрес, Райан Бабель и другие.
Как "Энфилд" встретил Свена-Горана Эрикссона:
Сама игра также получилась напряженной. После первого тайма Аякс вел в счете 0:2, но во втором Ливерпуль совершил камбэк, забив четыре мяча. Голы за команду Эрикссона забивали Макси Родригес, Набиль Эль-Жар, Джибриль Сиссе и Фернандо Торрес.
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Встреча Эрикссона и Клоппа
К слову, в подтрибунном помещении Эрикссон тепло встретился с действующим коучем Ливерпуля Юргеном Клоппом. Именно немец был инициатором приглашения Свена-Горана на тренерскую скамью "красных" на эту игру.
Видео встречи Клоппа и Эрикссона:
Напомним, что этот сезон станет для Юргена Клоппа последним в Ливерпуле. Его команда сохраняет шансы выиграть Лигу Европы, где уже добралась до четвертьфинала, а также чемпионат Англии. За десять туров до финиша мерсисайдцы делят первое место с Арсеналом, опережая Манчестер Сити на один балл.
Видеообзор матча легенд Ливерпуля и Аякса:
История успеха Эрикссона
- тренерская карьера Свена-Горана продолжалась с 1977 года
- за это время он успел поработать аж в 12-ти клубах, среди которых были Гетеборг, Бенфика, Рома, Фиорентина, Лацио, Манчестер Сити и Лестер
- его наиболее громким успехом является чемпионство, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА во главе Лацио
- также Эрикссон четыре раза становился победителем Кубка Италии во главе трех разных команд – Рома, Сампдория и Лацио
- кроме того, тренер делал шведский Гетеборг победителем Кубка УЕФА, а во главе Бенфики выходил в финалы КЕЧ и Кубка УЕФА
- швед еще успел потренировать сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин
- с "тремя львами" он ездил на Евро-2004 и чемпионаты мира в 2002 и 2006 годах, во всех случаях родоначальники останавливались в четвертьфинале