В начале 2024 года бывший наставник сборной Англии сообщил, что ему осталось жить максимум 12 месяцев. Ему был диагностирован неоперабельный рак поджелудочной железы.
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Оставил выдающееся футбольное наследие
С тех пор он пытался вести активную социальную жизнь и успел побывать почти на всех домашних стадионах, где работал в течение карьеры. Эрикссона везде рады были видеть болельщики и он отвечал взаимностью.
Накануне вышел документальный фильм "Свен" о футбольном пути шведского тренера. В нем в конце Свен-Йоран обращался к миру с прощальной речью, где призвал людей ценить свою жизнь.
К сожалению, меньше, чем через неделю после премьеры известный наставник умер.
К слову. Последним местом работы для Свена-Йорана Эрикссона стал шведский футбольный клуб Карлстад. Он работал там спортивным директором до февраля 2023 года.
Достижения Свена-Йорана Эрикссона в футболе
- Начал тренерскую карьеру в 1977 году в клубе Дегерфорс.
- После двух лет работы со скромным коллективом перебрался в Гетеборг, с которым выиграл 4 титула, в частности – Кубок УЕФА-1981/1982.
- Всего возглавлял 12 клубов, среди которых были: Бенфика, Рома, Фиорентина, Лацио, Манчестер Сити и Лестер.
- На протяжении карьеры завоевал 17 трофеев – наиболее громким успехом считается чемпионство Италии, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА с Лацио.
- На международном уровне тренировал сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. С "тремя львами" выходил в четвертьфиналы Евро-2004 и мундиале в 2002 и 2006 годах.