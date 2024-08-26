На початку 2024 року колишній наставник збірної Англії повідомив, що йому залишилося жити максимум 12 місяців. Йому було діагностовано неоперабельний рак підшлункової залози.
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Залишив видатну футбольну спадщину
З того часу він намагався вести активне соціальне життя та встиг побувати майже на всіх домашніх стадіонах, де працював протягом кар'єри. Ерікссона всюди раді були бачити вболівальники й він відповідав взаємністю.
Напередодні вийшов документальний фільм "Свен" про футбольний шлях шведського тренера. У ньому наприкінці Свен-Йоран звертався до світу з прощальною промовою, де закликав людей цінувати своє життя.
На жаль, менше, ніж за тиждень після прем'єри відомий наставник помер.
До слова. Останнім місцем роботи для Свена-Йорана Ерікссона став шведський футбольний клуб Карлстад. Він працював там спортивним директором до лютого 2023 року.
Досягнення Свена-Йорана Ерікссона у футболі
- Розпочав тренерську кар'єру в 1977 році у клубі Дегерфорс.
- Після двох років роботи зі скромним колективом перебрався у Гетеборг, з яким виграв 4 титули, зокрема – Кубок УЄФА-1981/1982.
- Всього очолював 12 клубів, серед яких були: Бенфіка, Рома, Фіорентина, Лаціо, Манчестер Сіті та Лестер.
- Протягом кар'єри здобув 17 трофеїв – найбільш гучним успіхом вважається чемпіонство Італії, Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА з Лаціо.
- На міжнародному рівні тренував збірні Англії, Мексики, Кот-д'Івуару та Філіппін. З "трьома левами" виходив у чвертьфінали Євро-2004 та мундіалі у 2002 та 2006 роках.