На початку 2024 року колишній наставник збірної Англії повідомив, що йому залишилося жити максимум 12 місяців. Йому було діагностовано неоперабельний рак підшлункової залози.

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Залишив видатну футбольну спадщину

З того часу він намагався вести активне соціальне життя та встиг побувати майже на всіх домашніх стадіонах, де працював протягом кар'єри. Ерікссона всюди раді були бачити вболівальники й він відповідав взаємністю.

Напередодні вийшов документальний фільм "Свен" про футбольний шлях шведського тренера. У ньому наприкінці Свен-Йоран звертався до світу з прощальною промовою, де закликав людей цінувати своє життя.

На жаль, менше, ніж за тиждень після прем'єри відомий наставник помер.

До слова. Останнім місцем роботи для Свена-Йорана Ерікссона став шведський футбольний клуб Карлстад. Він працював там спортивним директором до лютого 2023 року.

Досягнення Свена-Йорана Ерікссона у футболі