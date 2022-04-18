Суркисы всегда были украинофобами, – Маркевич об решении Динамо, которое подведет Украину

В конце апреля сборная Украины начинает готовиться к матчу против Шотландии. Мирон Маркевич прокомментировал решение Динамо не отпускать футболистов в главную команду страны.

Маркевич: Это произвол со стороны Динамо

Легендарный тренер неприятно поражен таким решением Динамо, которое разрушает все планы тренерского штаба сборной Украины. Мирон Маркевич подверг критике такой поступок "бело-синих", назвав его руководителя Игоря Суркиса украинофобом.

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Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я в шоке. Я считаю, что это произвол со стороны Динамо и его нужно прекращать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись,

– заявил Маркевич.

"Позиция Динамо меня шокирует"

Бывший наставник Металлиста и Днепра убежден, что в нынешней ситуации интересы сборной Украины должны быть значительно выше клубных. Национальную команду нужно подготовить к игре против Шотландии, а затем, возможно, и к матчу против Уэльса.

Маркевич уверен, что сборная могла собрать команду гораздо раньше и провести не один сбор, а целых три. Украина могла договориться о ряде благотворительных матчей, которые проводят Шахтер и Динамо.

Решили начать подготовку через месяц – пусть будет так. Но позиция "Динамо" меня шокирует, если это правда,

– добавил тренер.

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