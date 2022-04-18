Суркисы всегда были украинофобами, – Маркевич об решении Динамо, которое подведет Украину
Источник:Fanday
В конце апреля сборная Украины начинает готовиться к матчу против Шотландии. Мирон Маркевич прокомментировал решение Динамо не отпускать футболистов в главную команду страны.
Маркевич: Это произвол со стороны Динамо
Легендарный тренер неприятно поражен таким решением Динамо, которое разрушает все планы тренерского штаба сборной Украины. Мирон Маркевич подверг критике такой поступок "бело-синих", назвав его руководителя Игоря Суркиса украинофобом.
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Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я в шоке. Я считаю, что это произвол со стороны Динамо и его нужно прекращать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись,
– заявил Маркевич.
"Позиция Динамо меня шокирует"
Бывший наставник Металлиста и Днепра убежден, что в нынешней ситуации интересы сборной Украины должны быть значительно выше клубных. Национальную команду нужно подготовить к игре против Шотландии, а затем, возможно, и к матчу против Уэльса.
Маркевич уверен, что сборная могла собрать команду гораздо раньше и провести не один сбор, а целых три. Украина могла договориться о ряде благотворительных матчей, которые проводят Шахтер и Динамо.
Решили начать подготовку через месяц – пусть будет так. Но позиция "Динамо" меня шокирует, если это правда,
– добавил тренер.
"Бело-синие" придерживаются странного мнения
- 17 апреля появилась шокирующая новость о том, что Динамо не отпустит сборников в национальную команду на сбор, который 29 апреля начнется в Словении.
- Игорь Суркис объяснил такое решение "бело-синих", которое было решено после разговора с Мирчей Луческу. Президент Динамо не видит проблемы, если футболисты подтянутся в сборную 23 мая, а это за неделю до матча против Шотландии.
- По мнению клуба, игроки смогут хорошо подготовиться к поединку за национальную команду, если будут играть в составе Динамо в благотворительных встречах.
- Вместо динамовцев Александр Петраков может вызвать других игроков на тренировочный сбор.