Суркисы всегда были украинофобами, – Маркевич об решении Динамо, которое подведет Украину

18 апреля 2022 , 13:33
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Источник:

Fanday

В конце апреля сборная Украины начинает готовиться к матчу против Шотландии. Мирон Маркевич прокомментировал решение Динамо не отпускать футболистов в главную команду страны.

Маркевич: Это произвол со стороны Динамо

Легендарный тренер неприятно поражен таким решением Динамо, которое разрушает все планы тренерского штаба сборной Украины. Мирон Маркевич подверг критике такой поступок "бело-синих", назвав его руководителя Игоря Суркиса украинофобом.

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Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я в шоке. Я считаю, что это произвол со стороны Динамо и его нужно прекращать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись,
– заявил Маркевич.

"Позиция Динамо меня шокирует"

Бывший наставник Металлиста и Днепра убежден, что в нынешней ситуации интересы сборной Украины должны быть значительно выше клубных. Национальную команду нужно подготовить к игре против Шотландии, а затем, возможно, и к матчу против Уэльса.

Маркевич уверен, что сборная могла собрать команду гораздо раньше и провести не один сбор, а целых три. Украина могла договориться о ряде благотворительных матчей, которые проводят Шахтер и Динамо.

Решили начать подготовку через месяц – пусть будет так. Но позиция "Динамо" меня шокирует, если это правда,
– добавил тренер.

"Бело-синие" придерживаются странного мнения

  • 17 апреля появилась шокирующая новость о том, что Динамо не отпустит сборников в национальную команду на сбор, который 29 апреля начнется в Словении.
  • Игорь Суркис объяснил такое решение "бело-синих", которое было решено после разговора с Мирчей Луческу. Президент Динамо не видит проблемы, если футболисты подтянутся в сборную 23 мая, а это за неделю до матча против Шотландии.
  • По мнению клуба, игроки смогут хорошо подготовиться к поединку за национальную команду, если будут играть в составе Динамо в благотворительных встречах.
  • Вместо динамовцев Александр Петраков может вызвать других игроков на тренировочный сбор.
Автор: Софія Кулай