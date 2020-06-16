Киевское "Динамо" предоставило 500 тысяч гривен на тесты на коронавирус для клубов Первой лиги, которые сами не могли оплатить тестирование.

Информацию о пересчете средств на счет Профессиональной футбольной лиги в комментарии официальному сайту "Динамо" подтвердил президент клуба Игорь Суркис.

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"Я обещал финансово помочь тем клубам первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо" в сумме 500 тысяч гривен сегодня будут перечислены в адрес ПФЛ. Дай Бог, чтобы все были здоровы и скорее вернулись к привычному ритму футбольной жизни", – отметил Суркис.

Как именно клубы получат средства или тесты – пока неизвестно.

Стоит отметить, что команды должны пройти обязательное ПЦР-тестирование. Один текст стоит около 2 тысяч гривен. Если в команде такой тест должны пройти около 30 человек (включая футболистов, тренеров, врачей, массажистов и руководство), то этих денег хватит на 4-5 команд.

Хотя некоторые команды Первой лиги уже самостоятельно прошли тестирование и в этих средствах не нуждаются.

Возобновление Первой лиги: что известно

Согласно принятым решениям, чемпионат должен возобновиться 23 июня, а завершится – в августе. Сезон в Первой лиге будет доигран по регламенту.

Первая лига с нового сезона будет расширена до 18 клубов. Три клуба поднимутся в УПЛ, откуда понизится одна команда. Кроме того, 4 команды выйдут из Второй лиги в Первую.

Переходные матчи плей-офф за право играть в Первой лиге состоятся в августе. В них примет участие 15-и 16 команды Первой лиги, которые сыграют против команд, финишировавших на третьих местах в группах Второй лиги ( "Верес" Ровно и "Альянс" Липовая Долина).

Предварительный план-календарь доигрывание Первой лиги