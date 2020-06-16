Київське "Динамо" надало 500 тисяч гривень на тести від коронавірусу для клубів Першої ліги, які самі не могли оплатити тестування.

Інформацію про перерахунок коштів на рахунок Професійної футбольної ліги в коментарі офіційному сайту "Динамо" підтвердив президент клубу Ігор Суркіс.

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"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19. Такий безповоротний цільовий благодійний внесок від "Динамо" в сумі 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу ПФЛ. Дай Бог, щоб всі були здорові і скоріше повернулися до звичного ритму футбольного життя ", – зазначив Суркіс.

Як саме клуби отримають кошти чи тести – поки невідомо.

Варто відзначити, що команди мають пройти обов'язкове ПЛР-тестування. Один текст коштує близько 2000 гривень. Якщо в команді такий тест має пройти близько 30 осіб (включно з футболістами, тренерами, лікарями, масажистами та керівництвом), то цих грошей вистарчить на 4-5 команд.

Хоча деякі команди Першої ліги вже самостійно пройшли тестування і цих коштів не потребуватимуть.

Відновлення Першої ліги: що відомо

Згідно з прийнятими рішеннями, чемпіонат має відновитися 23 червня, а завершиться – в серпні. Сезон в Першій лізі буде дограний за регламентом.

Перша ліга з нового сезону буде розширена до 18 клубів. Три клуби піднімуться в УПЛ, звідки знизиться одна команда. Крім того, 4 команди вийдуть з Другої ліги в Першу.

Перехідні матчі плей-офф за право грати у Першій лізі відбудуться в серпні. У них візьме участь 15-та і 16 команди Першої ліги, які зіграють проти команд, що фінішували на третіх місцях в групах Другої ліги ( "Верес" Рівне і "Альянс" Липова Долина).

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