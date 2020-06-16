"Динамо" допоможе клубам Першої ліги, в яких немає грошей на тести на коронавірус
Київське "Динамо" надало 500 тисяч гривень на тести від коронавірусу для клубів Першої ліги, які самі не могли оплатити тестування.
Інформацію про перерахунок коштів на рахунок Професійної футбольної ліги в коментарі офіційному сайту "Динамо" підтвердив президент клубу Ігор Суркіс.
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"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19. Такий безповоротний цільовий благодійний внесок від "Динамо" в сумі 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу ПФЛ. Дай Бог, щоб всі були здорові і скоріше повернулися до звичного ритму футбольного життя ", – зазначив Суркіс.
Як саме клуби отримають кошти чи тести – поки невідомо.
Варто відзначити, що команди мають пройти обов'язкове ПЛР-тестування. Один текст коштує близько 2000 гривень. Якщо в команді такий тест має пройти близько 30 осіб (включно з футболістами, тренерами, лікарями, масажистами та керівництвом), то цих грошей вистарчить на 4-5 команд.
Хоча деякі команди Першої ліги вже самостійно пройшли тестування і цих коштів не потребуватимуть.
Відновлення Першої ліги: що відомо
Згідно з прийнятими рішеннями, чемпіонат має відновитися 23 червня, а завершиться – в серпні. Сезон в Першій лізі буде дограний за регламентом.
Перша ліга з нового сезону буде розширена до 18 клубів. Три клуби піднімуться в УПЛ, звідки знизиться одна команда. Крім того, 4 команди вийдуть з Другої ліги в Першу.
Перехідні матчі плей-офф за право грати у Першій лізі відбудуться в серпні. У них візьме участь 15-та і 16 команди Першої ліги, які зіграють проти команд, що фінішували на третіх місцях в групах Другої ліги ( "Верес" Рівне і "Альянс" Липова Долина).
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