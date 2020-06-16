Футбольный полузащитник "Динамо" Денис Гармаш, выступающий на правах аренды в турецком "Ризеспоре", вернется в киевский клуб.

Турецкий клуб не намерен продлевать аренду украинского хавбека. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо" Киев Inside.

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"За Гармашем соскучились? А он возвращается в июле, в межсезонье. Аренду турки продлевать не намерены", – говорится в сообщении.

Гармаш перешел в "Ризеспор" прошлой зимой на правах аренды. Всего украинец провел за турецкий клуб 8 матчей во всех турнирах, где забил два мяча.

Карьера Дениса Гармаша в "Динамо"