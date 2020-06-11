11 июня на встрече ПФЛ клубы Первой лиги проголосовали за восстановление сезона 2019/20. В пользу этого решения проголосовали 11 клубов.

Чемпионат Первой лиги продолжится в ближайшее время. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook президент УАФ Андрей Павелко.

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За выступили "Металлист-1925", "Рух", "Оболонь-Бровар", "Ингулец", "Прикарпатье", "Агробизнес", "Кремень", "Горняк-Спорт", "Минай", "Металлург З" и " Черкащина".

выступили "Металлист-1925", "Рух", "Оболонь-Бровар", "Ингулец", "Прикарпатье", "Агробизнес", "Кремень", "Горняк-Спорт", "Минай", "Металлург З" и " Черкащина". Против проголосовали "Николаев", "Черноморец", "Авангард" и "Балканы".

проголосовали "Николаев", "Черноморец", "Авангард" и "Балканы". Только "Волынь" воздержалась.

Согласно принятым решениям, чемпионат должен возобновиться 23 июня, а завершиться – в августе. Сезон в Первой лиге будет доигран по регламенту.

Первая лига с нового сезона будет расширена до 18 клубов. Три клуба поднимутся в УПЛ, откуда понизится одна команда. Кроме того, 4 команды выйдут из Второй лиги в Первую.

Переходные матчи плей-офф за право играть в Первой лиге состоятся в августе. В них примет участие 15-я и 16-я команды Первой лиги, которые сыграют против команд, финишировавших на третьих местах в группах Второй лиги ("Верес" Ровно и "Альянс" Липовая Долина).

Предварительный план-календарь доигрывания Первой лиги

Клубы против возобновления сезона

Ранее восемь клубов обратились к руководству ПФЛ с просьбой не проводить в пятницу, 5 июня, заседание Совета лиг, на котором организаторы Первой и Второй лиг планируют устроить переголосование относительно формата доигрыванияПервой лиги 2019/20. Этими клубами являются "Минай", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Прикарпатье", "Николаев", "Кремень" и "Балканы". Они направили в ПФЛ письма с призывом завершить нынешний сезон досрочно.

Клубы предлагают досрочно завершить чемпионат и утвердить начало нового – 2020/21. Также добавим, что в письмах, направленных в ПФЛ "Николаевом" и "Горняк-Спортом", есть угрозы бойкотировать заседание Совета лиг, если позицию клубов не услышат.

Заседание Совета лиг было запланировано на 5 июня около 11 часов по киевскому времени.

Именно эти восемь клубов голосовали против возобновления сезона на заседании от 21 мая. Затем стало известно, что в письме-опроснике, направленном ПФЛ клубам с целью определить оптимальный вариант продолжения сезона, "Минай" вместе с "Рухом, "Ингульцем", "Металлистом 1925", "Черкасщиной", "Агробизнесом", Металлургом" и "Оболонь-Бровар" голосовал за продолжение сезона по регламенту.

Кто выйдет в УПЛ

В новом сезоне украинская Премьер-лига (УПЛ) должна состоять из 14 команд. Таким образом, из Первой лиги "поднимутся" аж три команды, а из УПЛ вылетит в низшую лигу – одна.

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Лидером первой лиги является львовский "Рух". На второй строчке "Волынь" из Луцка.

На данный момент самым сложным является решение вопроса с третьим местом в Первой лиге. "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" набрали по 37 очков.

По дополнительным показателям на третьей строчке "Минай", однако в "Ингульце" убеждены, что на этой ступени должен быть их клуб.