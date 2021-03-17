Владелец киевского Динамо Игорь Суркис решил закрыть на реконструкцию клубный стадион. Произошло это после того, как на стадионе запретили проводить матчи.

На стадионе "Динамо" было запрещено проводить матчи УПЛ после скандальной игры Олимпик – Шахтер. Тогда президент Олимпика Владислав Гельзин сначала пытался попасть в судейскую комнату, а после этого ворвался на прямую трансляцию, где в грубой форме обругал арбитра матча.

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После этого контрольно-дисциплинарный комитет запретил Олимпику проводить матчи на стадионе "Динамо". Кроме того, было рекомендовано в целом запретить использовать этот стадион для матчей УПЛ до конца сезона, а на следующий сезон – только после отдельного решения.

Стоит добавить, что на этом стадионе "Динамо" свои домашние матчи проводил не только Олимпик. Здесь свои игры сыграла и черниговская Десна после проблем с собственным стадионом. Также здесь состоялся кубковый матч Агробизнес – Шахтер. А также Колос принимал Шахтер в матче УПЛ. При этом за день до этого на этом же стадионе свой домашний матч сыграло и Динамо.

"Мы дали возможность провести много матчей, не переносить их, чтобы потом не доигрывать, и чтобы наши игроки спокойно готовились к Евро. Мы сработали в пользу национальной сборной. А потом нам говорят: "Поле – огород!". Конечно, проведя 6 матчей на поле в течение трех недель, в этих условиях поле будет не самого лучшего качества", – заявил Игорь Суркис.

Поэтому после того, как на этом стадионе запретили играть Олимпику, руководство Динамо решило провести реконструкцию.

"Я принял решение: поле закрываем на реконструкцию, срезаем слой травы, засеваем новую, и будем заново готовить поле. Если стадион запретят для чемпионата Украины и Кубка, то там в дальнейшем будут играть молодежные команды разных возрастных групп, будем проводить открытые тренировки. Найдем возможность использовать арену на благо футбола. Для всех остальных есть стадион Банникова – пусть покажут в каком он состоянии. Меня этой дисквалификацией они никак не наказали", – заявил Суркис.

Стоит добавить, что в Киеве матчи уровня УПЛ можно проводить еще на двух стадионах – НСК "Олимпийский" и "Оболонь арена". Но первый из них между собой делят Динамо и Шахтер.