Суркис решил закрыть стадион "Динамо" на реконструкцию
Владелец киевского Динамо Игорь Суркис решил закрыть на реконструкцию клубный стадион. Произошло это после того, как на стадионе запретили проводить матчи.
Источник:Телеграм-канал Бомбардир
На стадионе "Динамо" было запрещено проводить матчи УПЛ после скандальной игры Олимпик – Шахтер. Тогда президент Олимпика Владислав Гельзин сначала пытался попасть в судейскую комнату, а после этого ворвался на прямую трансляцию, где в грубой форме обругал арбитра матча.
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После этого контрольно-дисциплинарный комитет запретил Олимпику проводить матчи на стадионе "Динамо". Кроме того, было рекомендовано в целом запретить использовать этот стадион для матчей УПЛ до конца сезона, а на следующий сезон – только после отдельного решения.
Стоит добавить, что на этом стадионе "Динамо" свои домашние матчи проводил не только Олимпик. Здесь свои игры сыграла и черниговская Десна после проблем с собственным стадионом. Также здесь состоялся кубковый матч Агробизнес – Шахтер. А также Колос принимал Шахтер в матче УПЛ. При этом за день до этого на этом же стадионе свой домашний матч сыграло и Динамо.
"Мы дали возможность провести много матчей, не переносить их, чтобы потом не доигрывать, и чтобы наши игроки спокойно готовились к Евро. Мы сработали в пользу национальной сборной. А потом нам говорят: "Поле – огород!". Конечно, проведя 6 матчей на поле в течение трех недель, в этих условиях поле будет не самого лучшего качества", – заявил Игорь Суркис.
Поэтому после того, как на этом стадионе запретили играть Олимпику, руководство Динамо решило провести реконструкцию.
"Я принял решение: поле закрываем на реконструкцию, срезаем слой травы, засеваем новую, и будем заново готовить поле. Если стадион запретят для чемпионата Украины и Кубка, то там в дальнейшем будут играть молодежные команды разных возрастных групп, будем проводить открытые тренировки. Найдем возможность использовать арену на благо футбола. Для всех остальных есть стадион Банникова – пусть покажут в каком он состоянии. Меня этой дисквалификацией они никак не наказали", – заявил Суркис.
Стоит добавить, что в Киеве матчи уровня УПЛ можно проводить еще на двух стадионах – НСК "Олимпийский" и "Оболонь арена". Но первый из них между собой делят Динамо и Шахтер.
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