Власник київського Динамо Ігор Суркіс вирішив закрити на реконструкцію клубний стадіон. Сталося це після того, як на стадіоні заборонили проводити матчі.

На стадіоні "Динамо" було заборонено проводити матчі УПЛ після скандальної гри Олімпік – Шахтар. Тоді президент Олімпіка Владислав Гельзін спочатку намагався потрапити до суддівської кімнати, а після цього увірвався на пряму трансляцію, де в грубій формі вилаяв арбітра матчу.

Читайте також Президент Олімпіка увірвався в прямий ефір та обматюкав суддю матчу з Шахтарем: відео

Після цього контрольно-дисциплінарний комітет заборонив Олімпіку проводити матчі на стадіоні "Динамо". Окрім того, було рекомендовано загалом заборонити використовувати цей стадіон для матчів УПЛ до кінця сезону, а на наступний сезон – лише після окремого рішення.

Варто додати, що на цьому стадіоні "Динамо" свої домашні матчі проводив не лише Олімпік. Тут свої ігри зіграла і чернігівська Десна після проблем з власним стадіоном. Також тут відбувся кубковий матч Агробізнес – Шахтар. А також Колос приймав Шахтар в матчі УПЛ. При цьому за день до цього на цьому ж стадіоні свій домашній матч зіграло і Динамо.

"Ми дали можливість провести багато матчів, не переносити їх, щоб потім не догравати, і щоб наші гравці спокійно готувалися до Євро. Ми спрацювали на користь національної збірної. А потім нам говорять: "Поле – город!". Звичайно, провівши 6 матчів на полі протягом трьох тижнів, в цих умовах поле буде не найкращої якості", – заявив Ігор Суркіс.

Відтак після того, як на цьому стадіоні заборонили грати Олімпіку, керівництво Динамо вирішило провести реконструкцію.

"Я прийняв рішення: поле закриваємо на реконструкцію, зрізаємо шар трави, засіваємо нову, і будемо заново готувати поле. Якщо стадіон заборонять для чемпіонату України та Кубка, то там надалі будуть грати молодіжні команди різних вікових груп, будемо проводити відкриті тренування. Знайдемо можливість використовувати арену на благо футболу. Для всіх інших є стадіон Баннікова – нехай покажуть в якому він стані. Мене цієї дискваліфікацією вони ніяк не покарали", – заявив Суркіс.

Варто додати, що в Києві матчі рівня УПЛ можна проводити ще на двох стадіонах – НСК "Олімпійський" та "Оболонь арена". Але перший з них між собою ділять Динамо та Шахтар.