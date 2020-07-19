Братья Суркисы активно рассматривают нескольких кандидатов на пост главного тренера киевлян. На этот раз Григорий Суркис пообщался после матча с "Зарей" с наставником команды Виктором Скрыпником.

Оба брата зашли в подтрибунное помещение, чтобы поздравить киевлян с победой. А Григорий Суркис успел пообщаться с наставником соперника. Беседа Суркиса-старшего с тренером луганского клуба имела характер ознакомительно-конструктивный, с прицелом на дальнейшую возможность сотрудничества, сообщает meta-ratings.

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Новый наставник?

Даже если Михайличенко покинет пост главного тренера киевлян, он останется в клубе и займет пост в руководстве. До назначения главным тренером специалист работал спортивным директором киевлян.

Добавим, что "Динамо" обыграло "Зарю" (3:1) и поднялось на второе место турнирной таблицы – киевлянам осталось не потерять очки в матче с "Колосом", чтобы оформить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В июне 2019 года Скрыпник возглавил луганскую "Зарю" после увольнения Юрия Вернидуба. До этого тренер довольно продуктивно поработал в немецком "Вердере" и латвийской "Риге".

"Динамо" сменит тренера?

В воскресенье, 31 мая, "Динамо" проиграло "Шахтеру" (3:1) в рамках чемпионата Украины.

На следующий день появилась информация якобы клуб ищет нового тренера. Сообщалось, что сам Михайличенко не хочет оставаться тренером киевлян.

Среди кандидатов называли Юрия Семина, который недавно покинул "Локомотив".

Россиянин заявил, что не получал предложение от "Динамо", но готов его рассмотреть, если оно поступит.

В турецкой прессе появилась информация якобы Эрол Булут может возглавить "Динамо". И эти слухи быстро опровергли.

В отношении Сергея Реброва, то у украинского тренера действующий контракт с венгерским "Ференцварошем".

Карьера Михайличенко в "Динамо"

56-летний специалист уже руководил командой в период с 2002 по 2004 год, а также в 2012 году.

Кроме того, Алексей Михайличенко за свою карьеру успел потренировать молодежную команду Динамо, молодежную сборную Украины и взрослую сборную Украины. До назначения на пост главного тренера занимал должность спортивного директора клуба.