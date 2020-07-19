Суркис пообщался с потенциальным претендентом на тренерское кресло "Динамо"
Братья Суркисы активно рассматривают нескольких кандидатов на пост главного тренера киевлян. На этот раз Григорий Суркис пообщался после матча с "Зарей" с наставником команды Виктором Скрыпником.
Оба брата зашли в подтрибунное помещение, чтобы поздравить киевлян с победой. А Григорий Суркис успел пообщаться с наставником соперника. Беседа Суркиса-старшего с тренером луганского клуба имела характер ознакомительно-конструктивный, с прицелом на дальнейшую возможность сотрудничества, сообщает meta-ratings.
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Новый наставник?
Даже если Михайличенко покинет пост главного тренера киевлян, он останется в клубе и займет пост в руководстве. До назначения главным тренером специалист работал спортивным директором киевлян.
Добавим, что "Динамо" обыграло "Зарю" (3:1) и поднялось на второе место турнирной таблицы – киевлянам осталось не потерять очки в матче с "Колосом", чтобы оформить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В июне 2019 года Скрыпник возглавил луганскую "Зарю" после увольнения Юрия Вернидуба. До этого тренер довольно продуктивно поработал в немецком "Вердере" и латвийской "Риге".
"Динамо" сменит тренера?
- В воскресенье, 31 мая, "Динамо" проиграло "Шахтеру" (3:1) в рамках чемпионата Украины.
- На следующий день появилась информация якобы клуб ищет нового тренера. Сообщалось, что сам Михайличенко не хочет оставаться тренером киевлян.
- Среди кандидатов называли Юрия Семина, который недавно покинул "Локомотив".
- Россиянин заявил, что не получал предложение от "Динамо", но готов его рассмотреть, если оно поступит.
- В турецкой прессе появилась информация якобы Эрол Булут может возглавить "Динамо". И эти слухи быстро опровергли.
- В отношении Сергея Реброва, то у украинского тренера действующий контракт с венгерским "Ференцварошем".
Карьера Михайличенко в "Динамо"
56-летний специалист уже руководил командой в период с 2002 по 2004 год, а также в 2012 году.
Кроме того, Алексей Михайличенко за свою карьеру успел потренировать молодежную команду Динамо, молодежную сборную Украины и взрослую сборную Украины. До назначения на пост главного тренера занимал должность спортивного директора клуба.