Суркіс поспілкувався з потенційним претендентом на тренерське крісло "Динамо"
Брати Суркіси активно розглядають декількох кандидатів на пост головного тренера киян. Цього разу Григорій Суркіс поспілкувався після матчу з "Зорею" із наставником команди Віктором Скрипником.
Обидва брати зайшли у підтрибунне приміщення, щоб привітати киян із перемогою. А Григорій Суркіс встиг поспілкуватись із наставником суперника. Бесіда Суркіса-старшого з тренером луганського клубу мала характер ознайомчо-конструктивної, з прицілом на подальшу можливу співпрацю, повідомляє meta-ratings.
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Новий наставник?
Навіть, якщо Михайличенко покине пост головного тренера киян, він залишиться у клубі та обійме посаду в керівництві. До призначення головним тренером фахівець працював спортивним директором киян.
Додамо, що "Динамо" обіграло "Зорю" (3:1) та піднялось на друге місце турнірної таблиці – киянам залишилось не втратити очки в матчі з "Колосом", аби оформити путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.
У червні 2019 року Скрипник очолив луганську "Зорю" після звільнення Юрія Вернидуба. До цього тренер доволі продуктивно попрацював у німецькому "Вердері" та латвійській "Ризі".
"Динамо" змінить тренера?
- У неділю, 31-го травня, "Динамо" програло "Шахтарю" (3:1) у рамках чемпіонату України.
- На наступний день з'явилася інформація буцімто клуб шукає нового тренера. Повідомлялося, що сам Михайличенко не хоче залишатися тренером киян.
- Серед кандидатів називали Юрія Сьоміна, який нещодавно покинув "Локомотив".
- Росіянин заявив, що не отримував пропозицію від "Динамо", але готовий її розглянути, якщо вона надійде.
- У турецькій пресі з'явилася інформація начебто Ерол Булут може очолити "Динамо". Та ці чутки швидко спростували.
- Щодо Сергія Реброва, то в українського тренера чинний контракт з угорським "Ференцварошем".
Кар'єра Михайличенка в "Динамо"
56-річний фахівець вже керував командою в період з 2002-го по 2004 рік, а також в 2012-му році.
Крім того, Олексій Михайличенко за свою кар'єру встиг потренувати молодіжну команду Динамо, молодіжну збірну України і дорослу збірну України. До призначення на посаду головного тренера обіймав посаду спортивного директора клубу.