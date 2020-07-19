Брати Суркіси активно розглядають декількох кандидатів на пост головного тренера киян. Цього разу Григорій Суркіс поспілкувався після матчу з "Зорею" із наставником команди Віктором Скрипником.

Обидва брати зайшли у підтрибунне приміщення, щоб привітати киян із перемогою. А Григорій Суркіс встиг поспілкуватись із наставником суперника. Бесіда Суркіса-старшого з тренером луганського клубу мала характер ознайомчо-конструктивної, з прицілом на подальшу можливу співпрацю, повідомляє meta-ratings.

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Новий наставник?

Навіть, якщо Михайличенко покине пост головного тренера киян, він залишиться у клубі та обійме посаду в керівництві. До призначення головним тренером фахівець працював спортивним директором киян.

Додамо, що "Динамо" обіграло "Зорю" (3:1) та піднялось на друге місце турнірної таблиці – киянам залишилось не втратити очки в матчі з "Колосом", аби оформити путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

У червні 2019 року Скрипник очолив луганську "Зорю" після звільнення Юрія Вернидуба. До цього тренер доволі продуктивно попрацював у німецькому "Вердері" та латвійській "Ризі".

"Динамо" змінить тренера?

У неділю, 31-го травня, "Динамо" програло "Шахтарю" (3:1) у рамках чемпіонату України.

На наступний день з'явилася інформація буцімто клуб шукає нового тренера. Повідомлялося, що сам Михайличенко не хоче залишатися тренером киян.

Серед кандидатів називали Юрія Сьоміна, який нещодавно покинув "Локомотив".

Росіянин заявив, що не отримував пропозицію від "Динамо", але готовий її розглянути, якщо вона надійде.

У турецькій пресі з'явилася інформація начебто Ерол Булут може очолити "Динамо". Та ці чутки швидко спростували.

Щодо Сергія Реброва, то в українського тренера чинний контракт з угорським "Ференцварошем".

Кар'єра Михайличенка в "Динамо"

56-річний фахівець вже керував командою в період з 2002-го по 2004 рік, а також в 2012-му році.

Крім того, Олексій Михайличенко за свою кар'єру встиг потренувати молодіжну команду Динамо, молодіжну збірну України і дорослу збірну України. До призначення на посаду головного тренера обіймав посаду спортивного директора клубу.