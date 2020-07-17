Футбольный эксперт Михаил Спиваковский выделил уникального игрока в составе киевского "Динамо". Им оказался не автор двух голов в ворота "Зари" Цыганков, а полузащитник киевлян Виталий Буяльский.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прокомментировал матч "Динамо" – "Заря".

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Лучше Цыганкова

По словам эксперта, когда делается скаутинг, то выделяются два срока – горизонтальный инсайд и вертикальный.

Примером горизонтальной он назвал игрока "Шахтера" Марлоса. Он открывается между линиями, обыгрывает соперников поперек поля, находит момент и бьет. Так делает также полузащитник "Днепра-1" Сергей Булеца.

В игре киевлян Спиваковский выделяет Буяльского. Он играет, как образцовый вертикальный инсайд. Стилем похож на Де Брюйне. Это человек, который получает мяч и атакует из глубины между защитниками.

Такой стиль является редким среди футболистов средней линии. Тем более, что половину карьеры провел рядом с опытным Сидорчуком,

– заявил журналист.

Карьера Буяльского в "Динамо"