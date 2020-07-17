"Украинский Де Брюйне": эксперт Спиваковский назвал уникального игрока "Динамо"
Футбольный эксперт Михаил Спиваковский выделил уникального игрока в составе киевского "Динамо". Им оказался не автор двух голов в ворота "Зари" Цыганков, а полузащитник киевлян Виталий Буяльский.
Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прокомментировал матч "Динамо" – "Заря".
К теме: "Динамо" победило "Зарю" и поднялось на второе место в чемпионате: видео
Лучше Цыганкова
По словам эксперта, когда делается скаутинг, то выделяются два срока – горизонтальный инсайд и вертикальный.
Примером горизонтальной он назвал игрока "Шахтера" Марлоса. Он открывается между линиями, обыгрывает соперников поперек поля, находит момент и бьет. Так делает также полузащитник "Днепра-1" Сергей Булеца.
В игре киевлян Спиваковский выделяет Буяльского. Он играет, как образцовый вертикальный инсайд. Стилем похож на Де Брюйне. Это человек, который получает мяч и атакует из глубины между защитниками.
Такой стиль является редким среди футболистов средней линии. Тем более, что половину карьеры провел рядом с опытным Сидорчуком,
– заявил журналист.
Карьера Буяльского в "Динамо"
- В 16-летнем возрасте футболиста пригласили в киевский клуб. За основной состав киевского "Динамо" дебютировал в сентябре 2011 года, выйдя на замену в матче 1/16 Кубка Украины против кременчугского "Кремня".
- Выступал за молодежный состав киевлян и был его капитаном.
- В чемпионате дебютировал в мае 2013 года в матче против "Металлурга" из Запорожья. В июле того же года был отдан в аренду до конца года в ужгородскую "Говерлу".
- Впоследствии вернулся и в феврале 2015 года в матче 1/16 финала Лиги Европы против французского "Генгаму" забил дебютный гол в официальных матчах за киевлян.