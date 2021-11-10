Супряга и россиянин: Шевченко хочет подписать еще двух футболистов в Дженоа
10 ноября 2021 , 07:50Читати новину українською
Источник:FantaMaster
Новоиспеченный тренер Дженоа Андрей Шевченко, как ожидается, рассчитывает на очень активную работу клуба на январском трансферном рынке. Наставник хочет подписать украинских футболистов и одного россиянина.
По информации источника, Шевченко рассчитывает получить в Дженоа форварда Динамо Владислава Супрягу, а также хавбека Аталанты и сборной России Алексея Миранчука.
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Кроме них, Шевченко хотел бы видеть среди своих подопечных в Дженоа Виталия Миколенко и Александра Зинченко, с которыми имел опыт сотрудничества в национальной сборной Украины.
Шевченко возглавил Дженоа: коротко
- 45-летний украинский тренер 7 ноября официально возглавил Дженоа. Шевченко впервые в карьере возглавил клуб. До того тренер 5 лет работал во главе сборной Украины.
- Шевченко стал только вторым украинским специалистом, который возглавил команду из топ-5 сильнейших лиг Европы. Первым был Виктор Скрипник, возглавлявший немецкий Вердер.
- Тренер дебютирует во главе Дженоа 21 ноября домашним матчем против римской Ромы Жозе Моуринью.