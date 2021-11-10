Супряга и россиянин: Шевченко хочет подписать еще двух футболистов в Дженоа

Новоиспеченный тренер Дженоа Андрей Шевченко, как ожидается, рассчитывает на очень активную работу клуба на январском трансферном рынке. Наставник хочет подписать украинских футболистов и одного россиянина.

По информации источника, Шевченко рассчитывает получить в Дженоа форварда Динамо Владислава Супрягу, а также хавбека Аталанты и сборной России Алексея Миранчука.

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Кроме них, Шевченко хотел бы видеть среди своих подопечных в Дженоа Виталия Миколенко и Александра Зинченко, с которыми имел опыт сотрудничества в национальной сборной Украины.

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