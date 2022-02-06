Владислав Супряга до этого никогда не выступал за пределами Украины. Начинал он в Днепре, впоследствии перешел в Динамо. Теперь же отправился в аренду в итальянскую Сампдорию.

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Сам игрок заявил, что он давно хотел перейти в итальянский чемпионат. Ведь его привлекает и сама страна. Хотя был он там лишь однажды – в Турине на матче против Ювентуса.

При этом есть чемпионат и клуб, где бы хотел выступать Супряга.

"Ну, мне больше всего нравится Испания. Реал Мадрид – это мой любимый клуб. Мечтаю там играть", – рассказал Супряга.

Но пока Супряга не получал предложения от клубов из Испании.

Стоит отметить, что в Сампдории игрок будет выступать под номером "7". Его он выбрал из-за Криштиану Роналду. Игрок признался в интервью клубной пресс-службе Сампдории, что именно португалец является его любимым игроком, а значит и любимый номер именно "7".