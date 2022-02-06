Мрія про Іспанію

Владислав Супряга до цього ніколи не виступав за межами України. Розпочинав він в Дніпрі, згодом перейшов до Динамо. Тепер же відправився в оренду до італійської Сампдорії.

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Сам гравець заявив, що він давно хотів перейти в італійський чемпіонат. Адже його приваблює і сама країна. Хоча був він там лише одного разу – в Турині на матчі проти Ювентуса.

При цьому є чемпіонат та клуб, де б хотів виступати Супряга.

"Ну, мені найбільше подобається Іспанія. Реал Мадрид – це мій улюблений клуб. Мрію там грати", – розповів Супряга.

Але поки Супряга не отримував пропозиції від клубів з Іспанії.

Варто відзначити, що в Сампдорії гравець буде виступати під номером "7". Його він обрав через Кріштіану Роналду. Гравець зізнався в інтерв'ю клубній пресслужбі Сампдорії, що саме португалець є його улюбленим гравцем, а відтак і улюблений номер саме "7".