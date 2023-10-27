Лишний вес в прошлом: форвард Динамо набрал отличную форму, тренируясь с экс-тренером Зеленского
Источник:Инстаграм Вадима Данильченко
Владислав Супряга после яркого старта своей профессиональной карьеры не смог удержаться на высоком уровне. Кроме спада результативности, постигшей форварда, он также имел множество травм, мешавших ему реализовать свой потенциал.
Из-за совокупности факторов так получилось, что перспективный украинский форвард почти полностью потерял 2 года карьеры. На взрослом уровне за клуб в официальном матче он играл в последний раз еще в феврале 2022 года, когда находился в аренде в составе Сампдории.
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Супруга набрал отличную форму и готов вернуться в большой футбол
Тот матч так и стал единственным для Супряги в Серии А. После этого он в основном лечился от травм, а также успел попасть в серьезное ДТП. Когда же восстанавливался, играл только в матчах молодежной сборной Украины и товарищеских встречах Динамо, после чего снова попадал в лазарет. Как следствие, у форварда появились проблемы с лишним весом.
Но 13 сентября киевское Динамо неожиданно дозаявило игрока, о котором уже начали забывать, на сезон в УПЛ-2023/2024. Футболист после этого еще не попадал в заявку первой команды, а тренировался с командой Динамо U-19.
В сети появилось видео, подтверждающее, что форвард избавился от проблем с лишним весом и набрал невероятную физическую форму. Владислав Супряга в последнее время занимался в тренажерном зале под руководством Вадима Данильченка, бывшего персонального тренера Президента Украины Владимира Зеленского.
Смотрите видео с тренировкой Владислава Супряги
Судя по увиденному, можно надеяться, что форвард киевлян все-таки сможет вернуться в футбол. Главное, чтобы не подводило здоровье, а его физическая форма уже сейчас даст фору большинству футболистов, находящихся в постоянном игровом тонусе.Справка. Следующий матч Динамо Киев сыграет 28 октября на выезде против Колоса. Начало матча в 15.00.