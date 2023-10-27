Первые полгода украинец адаптировался к новому коллективу и чемпионату и не поражал своей игрой. Поэтому ходили слухи, что клуб может отдать Мудрика в аренду или даже продать.

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Челси верит в Мудрика

Однако первые 2 месяца осени стали прорывными для украинского вингера. Он забил первые голы за Челси, особенно эффектный получился в ворота Арсенала. Фанаты за такой перформанс наградили футболиста овациями стоя при замене.

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал текущее положение дел украинца и рассказал, может ли он покинуть клуб в ближайшее время. По его словам, у Михаила крепкие позиции в Челси, а "синие" никогда не рассматривали вероятность его трансфера, несмотря на заинтересованность других клубов.

Михаил Мудрик очень счастлив в Лондоне, он освоился в Челси, а также на тренировках и личной жизни. Это очень важно для молодого игрока, приехавшего из-за границы. Летом мы не слышали ни одного конкретного слуха о нем. Но когда другие клубы обращались к Челси относительно Мудрика после первых непростых 6 месяцев в клубе, ответ был один и тот же и со стороны руководства, и со стороны тренера – "мы должны защитить игрока и поддержать его".



Челси совершенно не собирался отпускать летом или когда-то еще. Они хотят, чтобы он стал сильнее. Они верят в него и считают, что мы еще не увидели лучшего Мудрика. Клуб никогда не рассматривал возможность отпустить его. Они считают, что он станет звездой в будущем,

– сказал Романо.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик забил 2 гола за Челси в АПЛ в 8 матчах, по этому показателю его опережает только Рахим Стерлинг, у которого на одно взятие ворот соперника больше.

Справка. Следующий матч Челси сыграет 28 октября в 14.30. В этот день "синие" на своем поле будут принимать Брентфорд, за который в АПЛ в прошлом туре дебютировал Егор Ярмолюк – одиннадцатый украинец в истории лиги.