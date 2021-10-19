Суперлига возвращается: будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы

Руководители Суперлиги Европы, о создании которой было объявлено в апреле этого года, подготовили новый проект турнира. Турнир сделают открытым и без постоянных членов.

Через два дня после запуска Суперлиги на фоне шквала критики и угроз санкциями со стороны ФИФА и УЕФА проект был приостановлен.

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Обновленный формат турнира, проект которого попал в журнал Wirtschaftswoche, предполагает его открытость. Одной из главных причин критики Суперлиги был ее формат, который не предполагает повышения или понижения в классе.

Теперь же в турнире не будет постоянных членов, он будет открыт для всех европейских клубов. Первенство будет разбито на две Лиги – высшую и низшую, в каждой – по 20 команд.

Идею создания Суперлиги Европы по-прежнему поддерживают Барселона, Реал и Ювентус, которые видят ее альтернативой Лиге чемпионов.

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