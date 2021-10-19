Через два дні після запуску Суперліги на тлі шквалу критики і погроз санкціями з боку ФІФА і УЄФА проєкт був припинений.

До слова УЄФА закрив останні справи проти клубів-учасників Суперліги

Оновлений формат турніру, проект якого потрапив до журналу Wirtschaftswoche, передбачає його відкритість. Однією з головних причин критики Суперліги був її формат, який не передбачає підвищення або пониження в класі.

Тепер же в турнірі не буде постійних членів, він буде відкритий для всіх європейських клубів. Першість буде розбито на дві ліги – вищу і нижчу, в кожній – по 20 команд.

Ідею створення Суперліги Європи як і раніше підтримують Барселона, Реал і Ювентус, які бачать її альтернативою Лізі чемпіонів.

Коротко про скандал з Суперлігою