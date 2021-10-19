Через два дня после запуска Суперлиги на фоне шквала критики и угроз санкциями со стороны ФИФА и УЕФА проект был приостановлен.
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Обновленный формат турнира, проект которого попал в журнал Wirtschaftswoche, предполагает его открытость. Одной из главных причин критики Суперлиги был ее формат, который не предполагает повышения или понижения в классе.
Теперь же в турнире не будет постоянных членов, он будет открыт для всех европейских клубов. Первенство будет разбито на две Лиги – высшую и низшую, в каждой – по 20 команд.
Идею создания Суперлиги Европы по-прежнему поддерживают Барселона, Реал и Ювентус, которые видят ее альтернативой Лиге чемпионов.
Коротко о скандале с Суперлигой
- Поздно вечером 12 апреля 12 ведущих клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Инициаторами выступили президент Реала Флорентино Перес и владелец Ювентуса Андреа Аньелли.
- В Суперлиге должны были принять участие 20 команд – 15 на постоянной основе и пять, которые бы менялись каждый сезон.
- Команды планировали выступать в своих национальных чемпионатах, но отказаться от еврокубков. Поэтому Суперлига должна была стать конкурентом Лиги чемпионов.
- УЕФА пригрозила клубам и футболистам санкциями. Также проект не поддержали фанаты, которые вышли на массовые протесты.
- Уже через два дня после объявления Суперлиги английские клубы заявили о выходе из проекта. Впоследствии о своем отказе от участия объявили Атлетико, Интер и Милан.