Луческу обвинил организаторов Суперлиги в том, что они превращают футбол просто в бизнес.

К теме Европейские клубы объявили о создании Суперлиги: все, что следует знать об этом турнире

"Недопустимо, чтобы произошло нечто подобное. В основе этих обсуждений стоят американцы, которые хотят делать то, что они делали в Соединенных Штатах. Они считают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут делиться между акционерами. Я не думаю, что большие клубы обладают достаточной структурой для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что деньги будут использованы на улучшение структуры", – заявил Мирча Луческу.

По его словам, больше всего от создания Суперлиги пострадают маленькие клубы.

"Стыдно, ведь футбол начинался как спорт масс, а не бизнеса. Это был спорт рабочих в Англии. Вот так он рос. А сейчас все сжимается в пузырь. Самое главное, что исчезает дух конкуренции", – заявил Луческу.

Что известно о футбольной Суперлиге

Вечером 18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Арсенал и Челси, испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Милан и Интер.

В целом основателей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команды будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.

УЕФА пригрозила дисквалификацией клубам за участие в Суперлиге. Против создания такого турнира выступили и национальные федерации, хотя эти команды планировали и дальше выступать в своих чемпионатах. Но не в Лиге чемпионов. Ведь матчи должны проводиться в те дни, которые отведены для игр Лиги чемпионов.

Дисквалифицировать могут и футболистов, выступающих в Суперлиге. Им могут запретить выступать за свои национальные сборные.

Когда именно должен стартовать новосозданная Суперлига – пока неизвестно. Организаторы заявили, что начало турнира запланировано на август. Но не указали, успеют ли они это сделать в 2021 году.