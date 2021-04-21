О своих решениях не участвовать в новом турнире команды сообщили на официальных сайтах.

Советуем ознакомиться Суперлига: станет ли закрытый элитный турнир причиной для упадка футбола в Европе

Кто уже вышел из Суперлиги

Соответствующие заявления уже сделали 5 из 12 учредителей турнира:

  • Манчестер Сити,
  • Манчестер Юнайтед,
  • Ливерпуль,
  • Арсенал,
  • Тоттенхэм.

К слову, клуб Манчестер Сити был первым, кто официально объявил о выходе из Суперлиги. По информации британских СМИ, в ближайшее время это также планирует сделать лондонский Челси.

Футбольная Суперлига: что это такое

  • 18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Это – английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Арсенал и Челси, испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Милан и Интер.
  • В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.
  • Когда именно должна стартовать созданная Суперлига – пока неизвестно. Организаторы заявили, что начало турнира запланировано на август. Но не указали, успеют ли они это сделать в 2021 году.
  • В то же время УЕФА грозит клубам-основателям Суперлиги отстранением от всех соревнований на национальном, европейском и мировом уровнях.


Что известно о Суперлиге / Инфографика Спорт 24

 