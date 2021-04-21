О своих решениях не участвовать в новом турнире команды сообщили на официальных сайтах.
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Кто уже вышел из Суперлиги
Соответствующие заявления уже сделали 5 из 12 учредителей турнира:
- Манчестер Сити,
- Манчестер Юнайтед,
- Ливерпуль,
- Арсенал,
- Тоттенхэм.
К слову, клуб Манчестер Сити был первым, кто официально объявил о выходе из Суперлиги. По информации британских СМИ, в ближайшее время это также планирует сделать лондонский Челси.
Футбольная Суперлига: что это такое
- 18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Это – английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Арсенал и Челси, испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Милан и Интер.
- В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.
- Когда именно должна стартовать созданная Суперлига – пока неизвестно. Организаторы заявили, что начало турнира запланировано на август. Но не указали, успеют ли они это сделать в 2021 году.
- В то же время УЕФА грозит клубам-основателям Суперлиги отстранением от всех соревнований на национальном, европейском и мировом уровнях.
Что известно о Суперлиге / Инфографика Спорт 24