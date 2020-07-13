"Шахтер" уже давно выполнил свою главную задачу в УПЛ – стал чемпионом. Поэтому некоторые игроки "горняков" получили больше времени на отпуск – за два тура до окончания чемпионата.

После матча против "Десны" отпуск до окончания чемпионата получили Тарас Степаненко и Андрей Пятов, сообщает 24 канал.

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Тарас Степаненко и жена Андрея Пятова Юлия выложили фотографии, как они отправляются на отдых с семьями.

Кто еще из игроков "Шахтера" получил отпуск

До этого право на отдых получили еще три игрока "Шахтера" – Марлос, Жуниор Мораес и Николай Матвиенко.

Оставшиеся матчи

Стоит добавить, что "Шахтеру" осталось сыграть еще два матча в чемпионате – против "Колоса" и "Александрии". Однако оба матча не будут иметь ни одного турнирного положения для команд. "Шахтер" досрочно стал чемпионом, а "Александрия" и "Колос" в турнирной таблице не поднимутся выше своих нынешних мест – пятого и шестого соответственно.

Матч с "Колосом" должен состояться в среду, 15 июля, в Киеве на НСК "Олимпийский", С "Александрией" "горняки" сыграют в гостях в воскресенье, 19 июля.

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Стоит добавить, что "Александрия" и "Колос" после этого сыграют в плей-офф за право выступить в квалификации Лиги Европы. Уже точно известно, что соперником команды из Ковалевки выступит "Днепр-1", который стал чемпионом второй шестерки. Вероятным соперником "Александрии" станет "Мариуполь". Азовская команда за два тура до конца опережает полтавскую "Ворсклу" на четыре очка.

Относительно "Шахтера", то команда после этих матчей в УПЛ за несколько дней начнет подготовку к Лиге Европы. Уже 5 августа в Киеве состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". В первом матче дончане на выезде победили 2:1. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Айнтрахт" – "Базель". Последние на выезде разгромили немецкую команду 3:0.