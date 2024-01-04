ПСЖ – Тулуза 2:0

Голы: Ли Кан Ин, 3, Мбаппе, 44.

Пока в чемпионате Франции идет зимняя пауза, ПСЖ и Тулуза разыграли местный Суперкубок. Он во второй раз в истории прошел зимой, ведь раньше матч за этот трофей проводили в июле-августе перед стартом сезона, пишет 24 канал.

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Закрыли игру в первом тайме

Игра прошла на домашнем стадионе парижан "Парк-де-Пренс". Что интересно, в последний раз Париж принимал игру за Суперкубок только в 1969 году. После этого матч проводился в других французских городах, а с 2009 вообще игрался исключительно в других странах.

Команда Луиса Энрике была очевидным фаворитом дуэли и без проблем справилась с сопротивлением действующего победителя Кубка Франции. Оба гола парижане провели в первом тайме.

Уже на третьей минуте хозяевам удалась красивая комбинация с дальним кроссом, которая в итоге вывела Ли Кан Инна на ударную позицию. Кореец не подвел, забив свой третий гол за ПСЖ.

А перед перерывом индивидуальным мастерством похвастался Килиан Мбаппе. Француз пошел в дриблинг на входе в штрафную и красивым обводным ударом забил второй гол ПСЖ.

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После перерыва активизировалась Тулуза, нанесшая немало ударов в сторону ворот Доннаруммы. Однако итальянец был на высоте, совершив пять сейвов.

ПСЖ в Суперкубке Франции

для ПСЖ это уже в общей сложности 12-й Суперкубок Франции в истории

это рекорд для этого турнира, ближайший преследователь – Лион с 8 Суперкубками.

десять трофеев парижская команда выиграла с 2013 по 2023 годы

единственный проигрыш в этот период произошел в 2021-м – 0:1 от Лилля.

Видеообзор матча ПСЖ – Тулуза