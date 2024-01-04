ПСЖ – Тулуза 2:0

Голи: Лі Кан Ін, 3, Мбаппе, 44.

Поки у чемпіонаті Франції триває зимова пауза, ПСЖ та Тулуза розіграли місцевий Суперкубок. Він вдруге в історії пройшов взимку, адже раніше матч за цей трофей проводили в липні-серпні перед стартом сезону, пише 24 канал.

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Закрили гру в першому таймі

Гра пройшла на домашньому стадіоні парижан "Парк-де-Пренс". Що цікаво, в останній раз Париж приймав гру за Суперкубок аж у 1969 році. Після цього матч проводився в інших французьких містах, а з 2009-го взагалі грався виключно в інших країнах.

Команда Луїса Енріке була явним фаворитом дуелі і без проблем впоралась із супротивом чинного переможця Кубка Франції. Обидва голи парижани провели у першому таймі.

Вже на третій хвилині господарям вдалась красива комбінація з дальнім кросом, яка у підсумку вивела Лі Кан Іна на ударну позицію. Кореєць не підвів, забивши третій свій гол за ПСЖ.

А перед перервою індивідуальною майстерністю похизувався Кіліан Мбаппе. Француз пішов у дриблінг на вході у штрафний майданчик та красивим обвідним ударом забив другий гол ПСЖ.

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Після перерви активізувалась Тулуза, яка завдала чимало ударів у бік воріт Доннарумми. Проте італієць був на висоті, здійснивши п'ять сейвів.

ПСЖ в Суперкубку Франції

для ПСЖ це вже загалом 12-ий Суперкубок Франції в історії

це є рекордом для цього турніру, найближчий переслідувач – Ліон з 8 Суперкубками

десять трофеїв паризька команда виграла з 2013 по 2023 роки

єдиний програш у цей період стався у 2021-му – 0:1 від Лілля

Відеоогляд матчу ПСЖ – Тулуза