До одного из величайших спортивных событий Супербоул LV остались считанные часы. Хотя в Украине любителей американского футбола не так много, гарантируем: когда вы больше о нем узнаете, он не оставит вас равнодушным. Прогноз на финальный матч, история Супербоула и другие его особенности – в нашем материале.

Супербоул LV

В финальном матче сезона сойдутся команды "Тампа Бэй Бакканирс" и "Канзас Сити Чифс". Событие состоится в ночь на 8 февраля в 1:30 по киевскому времени.

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Впервые в истории соревнований одна из команд сыграет матч за Супербоул на своем домашнем стадионе. Матч состоится на арене Raymond James Stadium в городе Тампа в штате Флорида.

Это дает "Бакканирс" большое преимущество, правда, организаторы хотят лишить команду из Тампы этого преимущества. Фактическим хозяевам даже придется отказаться от многолетней традиции стрелять из пушки в начале игры. Но повлияет ли это как-то на настрой команды и конечный результат поединка?

Прогноз на матч

Сейчас фаворитом финального матча выглядит "Канзас Сити Чифс". Будем откровенны: то, что "Тампа Бэй Бакканирс" дошли до финала, для многих уже стало неожиданностью.

Такого же мнения придерживаются и букмекеры. Например, в Украине ставки на Супербоул принимает Favbet. Здесь, к слову, довольно удобные коэффициенты на фаворита "Чифс" – 1,61. Зато на "Бакканирс" – 2,40.

Правда, у "Бакканирс" тоже есть козырь в рукаве. Кроме Тома Брэди и Роба Гронковски это еще и домашняя арена Raymond James Stadium. А напомним, это впервые в истории Супербоула одна из команд сыграет на домашнем стадионе.

К слову, в последний раз команды между собой встречались 29 ноября 2020 года – тоже на арене в Тампе. Тогда "Чифс" победили хозяев со счетом 24:27.

История соревнования

Интересные детали выясняются уже с самого начала ознакомления с Супербоулом, а именно – с его историей. Ранее в США существовали два отдельных турнира – национальная футбольная лига и американская футбольная лига.

Стоит ли рассказывать, какие "войны" начались между двумя лигами – за лучших игроков, за зрителей да и банально за спонсоров? Единственным логичным решением было объединение двух соревнований.

Это произошло в 1966 году. Одним из условий объединения двух соревнований было проведение финального матча, который впоследствии и получил название Супербоул.

К слову, история происхождения названия тоже довольно интересная. Его в шутку предложил основатель АФК и владелец "Канзас Сити Чифс" Ламар Хант. Это название он придумал, вспомнив, как дочь играла с мячиком, на котором была надпись "Super Ball". В то же время Bowl в английском – это чаша (кубок), а также омонимический намек на "Ball" (мяч).



Ламар Хант в 1966 году – объединение НФЛ и АФЛ / Фото Kansas City Chiefs

Одной из особенностей Супербоула является то, что его считают не по году или по сезону проведения, а по порядковому номеру и только римскими числами. В этом году состоится Супербоул LV (55).

Спустя годы существования соревнования Супербоул является одним из самых ярких событий в мире, хотя и большинство его зрителей из Северной Америки. По количеству зрителей матч уступает лишь финалу Лиги чемпионов.

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За кем стоит следить во время матча

Несомненно, звездой №1 нынешнего Супербоула станет квотербек "Чифс" Патрик Махоумс. Этот 25-летний без преувеличения звездный игрок является самым богатым в американском футболе.

Со своим контрактом на 418 миллионов евро за 10 лет официально Махоумс является и самым богатым спортсменом мира. И здесь стоит уточнить правдивость сообщений о зарплате Лионеля Месси в 555 миллионов евро за 4 года.

В основном именно благодаря таланту Махоумса "Канзас Сити" в 2020 году смог впервые за 50 лет сыграть в Супербоуле и выиграть его. В этом году Патрик попытается снова принести победу своей команде.

Не менее звездный игрок есть и в составе "Бакканирс". Речь идет о 43-летнем квотербеке Томе Брэди. Для него нынешний Супербоул станет юбилейным десятым.

Правда, предыдущие 9 финальных игр сезона Брэди провел в составе "Нью-Ингленд Патриотс". Но там он отметился большим успехом, выиграв в общей сложности 6 Супербоулов, а также 4 раза став MVP финального матча.

Если Махоумс может похвастаться контрактом на 418 миллионов евро за 10 лет, то у Брэди есть своя история, которая касается кругленькой суммы. Его автограф 2000 года продали за полмиллиона евро. Дело в его эксклюзивности, ведь в 2000 году Брэди только что дебютировал с "Патриотс" и провел одну единственную игру – против "Детройт Лайонс".

Но этими двумя звездами весь матч не ограничится. В каждой из команд есть еще по меньшей мере по полдюжины игроков, за которыми стоит наблюдать.

В составе "Канзаса" отдельного внимания заслуживает еще один квотербек Левеон Белл, а в "Тампе" – тайт-энд Роб Гронковски. Последний является трехкратным победителем Супербоула и вернулся в футбол на еще один сезон, чтобы сыграть со своим другом Томом Брэди.

Не будет ли мешать реклама просмотру Супербоула

Реклама во время проведения Супербоула уже давно стала отдельной темой для обсуждений. Ведь перерыв финального матча – самое дорогое в мире рекламное время.

Да, рекламное время здесь стоит 5,6 миллиона долларов за 30 секунд. Это более 180 тысяч долларов в секунду. А теперь представьте, какой должна быть эта секунда, чтобы вы отдали за нее 180 тысяч долларов?

Но это вовсе не значит, что реклама будет мешать просмотру матча. Совсем наоборот: рекламные ролики во время Супербоула – это отдельный вид искусства. Ведь компании готовят к этому событию свои лучшие рекламные кампании.

В этом году масштабную рекламную кампанию разыграет компания Volvo. Автодилер планирует разыграть во время матча свои машины на 1,6 миллиона евро. Но это сделают только при условии, что во время матча состоится игровая ситуация сейфти.

Что такое сейфти? Это наиболее редкая ситуация в американском футболе. Сейфти считается, когда команда атакует, находится в своей зачетной зоне, а игрок с мячом касается земли любой частью тела, кроме рук и ног, а мяч выходит в аут или команда защиты нарушает правила. В таком случае команда защиты, в зависимости от обстоятельств, может получить 1 или 2 зачетных балла.

Самые яркие рекламные ролики во время Супербоула: смотрите видео

Кто будет выступать в перерыве Супербоула

Хедлайнером нынешнего финала НФЛ будет The Weeknd. Исполнитель уже поделился надеждами, что Супербоул станет мега-шоу не только для зрителей на трибунах, но и у экранов телевизоров.

Если вдруг захотите подзаработать

Мы уже писали, что ставки на исход матча принимает букмекер Favbet. Но здесь вы сможете спрогнозировать не только победителя матча, но и много других интересных событий.

Например, букмекер дает возможность поставить на наибольшее время владение мячом одной из команд. Здесь тоже фаворитом является "Чифс" с коэффициентом 1,78 против 2,05.

Кроме того, довольно "легкими" деньгами выглядит ставка на команду, которая забьет самый длинный тачдаун. На победу "Чифс" по этому показателю коэффициент составляет 1,74, а команда имеет в своем составе таких маэстро тачдаунов, как Трэвис Келси, Тайрик Хилл и Патрик Махоумс.

Мы же желаем вам интересного просмотра матча. Открывайте для себя новые виды спорта – они значительно ярче, чем может сначала показаться.