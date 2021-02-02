Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск одним своим твитом может поднять акции компаний и сделать известными разработчиков. Договориться ли с властями Австралии о строительстве станции хранения энергии. А что будет, если он посетит Житомир? Ведь там есть кое-что, что может его заинтересовать.

Источник: 24 канал

Как разработчик космических ракет, Илон Маск увлекается изобретателем Сергеем Королевым. И даже пообщался с семьей конструктора и пригласил их на один из будущих запусков космических ракет.

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В Украине решили поддержать традицию общения с Маском через твиттер. И пригласили его в Украину. А именно в Житомир. Именно в этом городе размещен Музей космонавтики Сергея Королева. И в нем немало экспонатов, которые могли бы заинтересовать основателя SpaceX. Ведь здесь есть как личные вещи Королева, так и собранная коллекция образцов космической техники, оборудования и снаряжения космонавтов.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

От других владельцев крупных компаний Маск отличается тем, что он готов к таким поступкам. И может в любой момент приехать в Украину. И посетить Житомир. В букмекерской конторе Favbet предлагают сделать на это ставку: коэффициент 10,0 на то, что Маск посетит Житомир до 31 декабря 2021 года.

Стоит добавить, что Маску может быть интересным не только Житомир. Ведь есть и Днепр, считающийся космической столицей Украины. Да и харьковские разработчики тоже создали ионно-плазменный двигатель. Аппарат управляет спутниками и кораблями вне земной орбиты. Он мощнее и экономнее мировых аналогов. И тоже может заинтересовать SpaceX.

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А для любителей космической тематики Favbet имеет и другие интересные предложения. Маск активно продвигает идею колонизации Марса. И если все пойдет так, как он запланировал, то вскоре человек высадится на красной планете. Букмекеры предлагают сделать ставку на то, что человек ступит на Марс до 1 января 2025 года. Коэффициент на то, что это произойдет – лишь 8,00 (или же 1,05 на то, что этого не произойдет).

Или можно выбрать ставку о том, что гражданин Украины приземлится на месяц до 2025 года. Если это произойдет, что счастливый обладатель такой ставки сорвет куш с коэффициентом 200.

Кроме космической отрасли, Маск активно развивает и автомобильную. Его электромобили становятся все популярнее. Но у него может появиться не менее звездный конкурент – Apple. Ведь производство смартфонов и ноутбуков – это хорошо, но от возможности расширить бизнес и выйти на новый рынок никто не откажется. Поэтому не стоит удивляться, если в ближайший год-два на одной из конференций Apple вместо нового iPhone нам представят условный iCar. В Favbet вероятность официальной презентации автомобиля от компании Apple до 31 декабря 2024 года оценили коэффициентом 5,00.

Ставь на каждое из этих событий и не забывай, что играть нужно ответственно.