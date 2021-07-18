По информации источника, соглашение с "горожанами" рассчитано до 2026 года, а "шпоры" хотят выручить за лидера 160-170 миллионов евро. Вице-чемпион Европы уверен, что победитель АПЛ сделает предложение, которое устроит президента Тоттенхэма Дэниэла Леви.
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Ранее сообщалось, что форвард может бойкотировать тренировку Тоттенхэма в случае, если его не продадут.
Карьера Кейна в Тоттенхэме
- Контракт Кейна со "шпорами" истекает 30 июня 2024 года.
- В прошлом сезоне Гарри провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 23 гола и отдал четырнадцать ассистов. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 120 миллионов евро.