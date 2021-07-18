Восстановился после поражения

Бой 26-летнего спортсмена возглавил вечер бокса в Рок-Рапидс (Айова, США).

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Богачук не оставил шансов американскому джорнимену Брэндону Бауе. Украинец нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Бауе имеет богатый послужной список. Он провел 40 поединков, из которых выиграл 16 (11 нокаутом). В его пассиве аж 24 поражения (16 нокаутом).

Для Сергея Богачука, который в марте 2021 года потерпел обидное поражение от Брэндона Адамса, это был юбилейный 20 бой. 26-летний украинец до того одержал 18 побед нокаутом.

Богачук – Бауе видео нокаута