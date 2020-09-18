В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сербская "Бачка-Топола" проиграла румынской "Стяуа" – 6:6 (4:5 по пенальти).

В отборочной игре Лиги Европы между сербами и румынами было установлено невероятное статистическое достижение по результативности. Это первый матч в истории еврокубковых соревнований, в котором в ворота каждого из коллективов было забито не меньше пяти голов (и это без учета серии пенальти), пишет 24 канал.

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Сумасшедшая перестрелка

Матч напоминал какой-то фарс. На 44-й минуте "Бачка Топола" вела в счете 2:1, но осталась в меньшинстве после удаления. Тем не менее, во втором тайме хозяева снова вышли вперед – 3:2. К 90-й минуте "Стяуа" счет сравняла, но в добавленное время соперники умудрились обменяться голами – 4: 4.

В дополнительное время после второй красной карточки сербы остались вдевятером, но еще дважды находили в себе силы отыгрывать голы. Два экстра-тайма не определили победителя – 6:6. За всю историю еврокубков, которая насчитывает больше полувека, впервые обе команды забили не менее пяти мячей.

Видеообзор основного времени

Также можете посмотреть серию пенальти. В ней удача была на стороне румынской команды – 5:4.