Божевільний матч Ліги Європи: 12 голів, воротар-дебютант та камбек удев'ятьох – відео
У матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сербська "Бачка-Топола" програла румунському "Стяуа" – 6:6 (4:5 по пенальті).
У відбірковій грі Ліги Європи між сербами і румунами було встановлено неймовірне статистичне досягнення за результативністю. Це перший матч в історії єврокубкових змагань, в якому у ворота кожного з колективів було забито не менше п'яти голів (і це без урахування серії пенальті), пише 24 канал.
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Божевільна перестрілка
Матч нагадував якийсь фарс. На 44-й хвилині "Бачка Топола" вела в рахунку 2:1, але залишилася в меншості після видалення. Тим не менш, у другому таймі господарі знову вийшли вперед – 3:2. До 90-й хвилині "Стяуа" рахунок зрівняла, але в доданий час суперники примудрилися обмінятися голами – 4:4.
У додатковий час після другої червоної картки серби залишилися вдев'ятьох, але ще двічі знаходили в собі сили відігравати голи. Два екстра-тайми не виявили переможця – 6:6. За всю історію єврокубків, яка налічує понад півстоліття, вперше обидві команди забили не менше п'яти м'ячів.
Відеоогляд основного часу
Також можете переглянути серію пенальті. У ній удача була на боці румунської команди – 5:4.
- Цікаво, що у "Стяуа" через спалах COVID-19 єдиним доступним воротарем виявився 19-річний Резван Дукан – 3-й в клубній ієрархії. Основний кіпер травмований, запасний – серед тих, що заразилися коронавірусом. Дукан у 2020-му чотири рази потрапляв в заявку. У минулому сезоні він грав у другому дивізіоні.