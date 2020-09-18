У матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сербська "Бачка-Топола" програла румунському "Стяуа" – 6:6 (4:5 по пенальті).

У відбірковій грі Ліги Європи між сербами і румунами було встановлено неймовірне статистичне досягнення за результативністю. Це перший матч в історії єврокубкових змагань, в якому у ворота кожного з колективів було забито не менше п'яти голів (і це без урахування серії пенальті), пише 24 канал.

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Божевільна перестрілка

Матч нагадував якийсь фарс. На 44-й хвилині "Бачка Топола" вела в рахунку 2:1, але залишилася в меншості після видалення. Тим не менш, у другому таймі господарі знову вийшли вперед – 3:2. До 90-й хвилині "Стяуа" рахунок зрівняла, але в доданий час суперники примудрилися обмінятися голами – 4:4.

У додатковий час після другої червоної картки серби залишилися вдев'ятьох, але ще двічі знаходили в собі сили відігравати голи. Два екстра-тайми не виявили переможця – 6:6. За всю історію єврокубків, яка налічує понад півстоліття, вперше обидві команди забили не менше п'яти м'ячів.

Відеоогляд основного часу

Також можете переглянути серію пенальті. У ній удача була на боці румунської команди – 5:4.