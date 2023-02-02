Без объяснений не обойтись: арбитр матча клубного ЧМ вошел в историю
На матче клубного чемпионата мира произошло историческое событие. Арбитр матча стал первым в своем роде реализовавшим нововведение ФИФА.
Событие произошло во время матча клубного ЧМ между египетским Аль-Ахли и новозеландским Окленд Сити. Арбитр поединка Ма Нин впервые объяснил зрителям решение VAR.
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Исторический матч
Раньше Международный совет футбольных ассоциаций обязал арбитров объяснять решение системы VAR зрителям. Судья из Китая стал первым, кому пришлось это сделать. Ма Нин из-за громкой связи донес телезрителям и болельщикам на стадионе свое решение.
В компенсированное время игры рефери из Китая назначил пенальти в ворота Окленд-Сити. Однако он сразу прибег к помощи VAR, после чего 11-метровый отменил. Ма Нин затем объяснил, что нарушение правил имело место за пределами штрафной, а также удалил с поля защитника за фол последней надежды.
Последние победители клубного ЧМ
- 2021 год – Челси. Победили в финале Палмейрас (Бразилия).
- 2020 год – Бавария. Одолели в финале УАНЛ Тигрес (Мексика).
- 2019 год – Ливерпуль. Победили в финале Фламенго (Бразилия).
- 2018 год – Реал Мадрид. Одолели в финале Аль-Айн (ОАЭ).
- 2017 год – Реал Мадрид. Победили в финале Гремио (Бразилия).