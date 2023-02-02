Бетис – Барселона 1:2

Голы: Рафинья, 65, Левандовская, 80, Кунде, 85 (авт.)

Удаление – Карвалью, 90+5 (Бетис)

Уже на старте поединка отличный момент упустили гости. Рафинья догнал передачу с глубины поля, эффектно качнул соперника и с острого угла пробивал по воротам Бетиса – голкипер был на месте. Однако судья увидел офсайд в Рафиньи, пишет 24 канал.

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Хозяева ответили своим моментом в конце первой 10-минутки. Иглесиас вырезал шведой на Энрике, но удар Луиса заблокировал защитник Барселоны. Мяч после рикошета едва не залетел во владение тер Штегена.

Левандовский лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового. Роберт не смог полноценно дотянуться до мяча и еще в борьбе получил по лицу.

На 18-й минуте Педри не реализовал выход один на один, голкипер Бетиса вышел победителем из этой дуэли.

Бетис ответил двумя неточными ударами из-за пределов штрафной каталонцев.

На 33-й минуте мяч побывал в воротах "зелено-белых", но забил Рафинью из офсайда. Снова положение вне игры у бразильского футболиста Барселоны.

Второй тайм начался с мощного выстрела от Педри, потащившего голкипер Бетиса, а на добивании не было никого, кроме защитников "зелено-белых".

На 65-й минуте счет открыли гости из Каталонии. Команда Хави быстро разыграла штрафной, Бальде прострелил на дальнюю стойку, где передачу замкнул Рафинья. Наконец бразильцу со второй попытки удалось забить по всем футбольным правилам – 0:1.

Забивали исключительно каталонцы

В последней 10-минутке основного времени фанаты увидели два гола и удаление. Сначала на 80-й минуте Араухо выпрыгнул выше после подачи с углового, но с ударом у защитника не сложилось. Но на этом атака не кончилась. Тот улетел в ноги Левандовского, который в упор расстрелял владения Силвы. Счет стал 0:2 в пользу каталонского клуба.

Через пять минут хозяева отквитали один гол, но не без помощи титулованного соперника. Кунде срезал мяч в свои ворота после передачи с фланга. Тер Штеген не ожидал такого отскока от флангового защитника. Не могут забить футболисты Бетиса, так поможет Барселона – 1:2.

На пятой компенсированной до матча минуте Карвалью получил удаление, но это уже никак не повлияло на итоговый результат – 1:2, победа Барселоны.

Каталонский клуб продолжает быть лидером Ла Лиги. После 19 сыгранных матчей подопечные Хави набрали уже 50 очков, что на 8 баллов больше, чем у Реала, который идет вторым.

Бетис с 31 пунктом занимает 6 место.

Бетис – Барселона: видеообзор матча