Подія сталась під час матчу клубного ЧС між єгипетським Аль-Ахлі та новозеландським Окленд Сіті. Арбітр поєдинку Ма Нін вперше пояснив глядачам рішення VAR.

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Історичний матч

Раніше Міжнародна рада футбольних асоціацій зобов'язала арбітрів пояснювати рішення системи VAR глядачам. Суддя із Китаю став першим кому довелось це зробити. Ма Нін через гучний зв'язок доніс телеглядачам та вболівальникам на стадіоні своє рішення.

У компенсований час гри рефері з Китаю призначив пенальті у ворота Окленд Сіті. Проте він відразу вдався до допомоги VAR, після чого 11-метровий скасував. Ма Нін потім пояснив, що порушення правил мало місце за межами штрафного майданчика, а також вилучив з поля захисника за фол останньої надії.

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