Событие произошло во время матча клубного ЧМ между египетским Аль-Ахли и новозеландским Окленд Сити. Арбитр поединка Ма Нин впервые объяснил зрителям решение VAR.

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Исторический матч

Раньше Международный совет футбольных ассоциаций обязал арбитров объяснять решение системы VAR зрителям. Судья из Китая стал первым, кому пришлось это сделать. Ма Нин из-за громкой связи донес телезрителям и болельщикам на стадионе свое решение.

В компенсированное время игры рефери из Китая назначил пенальти в ворота Окленд-Сити. Однако он сразу прибег к помощи VAR, после чего 11-метровый отменил. Ма Нин затем объяснил, что нарушение правил имело место за пределами штрафной, а также удалил с поля защитника за фол последней надежды.

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