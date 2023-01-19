В Лондоне прошла ежегодная встреча, которую проводит Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Данная организация занимается вопросами футбольных правил. На нем было принято несколько решений, связанных с работой судей VAR.

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Революционные нововведения

Согласно новым правилам, судья должен объяснить зрителям на стадионе, а также телезрителям свое решение, которое он принял после просмотра VAR. Арбитр должен объявить решение в микрофон и аргументировать его. При этом сами переговоры между судьями не попадут в эфир.

Важно! Данная система будет апробирована в течение 12 месяцев на международных соревнованиях. Протестуют систему во время Клубного чемпионата мира, который начнется в Марокко 1 февраля.

Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре произошел ряд скандальных эпизодов с участием системы VAR. К примеру, в поединке между сборными Японии и Испании (2:1) споры вызвал победный гол "самураев". Многим показалось, что мяч пересек лицевую линию перед ассистом Митомы на Танаку.

Видео гола Танаки

Этот противоречивый гол оказал существенное влияние на распределение мест в квартете. Фактически этот мяч вывел Японию на первую ступеньку группы, Испанию спустил на вторую (обе в плей-офф), а Германии стоил места на чемпионате мира 2022 года.