Судья "украл" золото у Украины: Хижняк нокаутом проиграл в финале и завоевал "серебро" Олимпиады

В финале Олимпиады-2020 украинец Александр Хижняк провел бой против бразильца Геберта Соузы. Боксер из Украины получил серебряную награду после очень странного решения судей.

Судья перечеркнул мечту украинца

Александр Хижняк (до 75 килограммов) боролся за "золото" Олимпийских игр в Токио. Он получил отличный шанс вписать свою фамилию в список украинских олимпийских чемпионов по боксу.

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Соперник в финале попался украинцу неудобный – Геберт Соуза из Бразилии. Бразилец в полуфинале побил экс-украинца, который сейчас представляет ОКР (российскую команду) Глеба Бакши.

Хижняк же в 1/2 финала в сложнейшем поединке победил Эумера Марсьяля с Филиппин. Бой продлился все раунды и только по судейским запискам прошел в финал на японской земле.

Хижняк уже с первых секунд завоевал центр ринга и прижал соперника к канатам. Мощные удары выбрасывал украинец. Все судьи единогласно отдали первый раунд Александру – 10:9. Уже в начале второго раунда в голову бразильца улетел классный правый боковой.

Не дал продолжить бой

Очень активный бокс показывали боксеры. Никто не хотел отдавать золотую награду Олимпиады. Во втором раунде победу судьи отдали Хижняку – 10:9. Их решение было во второй раз подряд единогласным.

В третьем раунде Соуза снова не мог ничего сделать. Александр грамотно действовал на ринге и уклонялся от ударов соперника. Однако за 1 минуту 31 секунду украинец пропустил на встречу удар и побывал в нокдауне. Судья не позволил Хижняку продолжить бой, хотя Александр сигнализировал, что может продолжить поединок. Нокаут для ураинца.

Очень странное решение судьи, который не дал побороться украинскому боксеру. Геберт Соуза – олимпийский чемпион.

Александр Хижняк – серебряный чемпион по боксу. Это 16-медаль на японской земле для Украины.