Желанная победа

Украинский боксер еще перед поединком гарантировал себе медаль Олимпиады-2020. Александр Хижняк единственный среди наших боксеров продолжил путь на японской земле.

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Оба боксера начали поединок жесткими ударами. Украинец больше времени проводил в атаках. Удары филиппинца были не менее мощными и опасными. Соперник украинца – серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

После первого раунда у филиппинца появилась кровь на лице. После стартовой трехминутки судьи не отдали существенное преимущество одному из боксеров. Эумер стал больше попадать в голову Хижняка, украинцу нужно было надежнее защищаться. Александр несколько раз точно пробил левым боковым в голову соперника.

А вот после второго раунда кровь выступила и на лице украинского боксера. Очень сложный полуфинальный бой для обоих спортсменов.