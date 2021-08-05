Последний соперник в борьбе за "золото"
Во втором полуфинале за путевку в финал Олимпиады сражались бразилец Геберт Соуза и представитель ОКР Глеб Бакши. Александр Хижняк встретится в решающем поединке против бразильского боксера.
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Судьи отдали два раунда Соузе, поэтому россиянину ничего не оставалось, как отправить бразильца в нокаут. Но сделать это боксеру ОКР не удалось. В финал вышел Геберт. Именно с ним сойдется украинец.
Высшим достижением соперника Хижняка является бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года.
- Хижняк в полуфинале одолел неуступчивого филиппинца Эумера Марсьяля. Судейские записки – 29:28, 30:27, 28:29, 29:28, 28:29.
- Украинец уже гарантировал себе "серебро" в Токио. По состоянию на 5 июля в копилке Украины 12 наград.