Последний соперник в борьбе за "золото"

Во втором полуфинале за путевку в финал Олимпиады сражались бразилец Геберт Соуза и представитель ОКР Глеб Бакши. Александр Хижняк встретится в решающем поединке против бразильского боксера.

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Судьи отдали два раунда Соузе, поэтому россиянину ничего не оставалось, как отправить бразильца в нокаут. Но сделать это боксеру ОКР не удалось. В финал вышел Геберт. Именно с ним сойдется украинец.

Высшим достижением соперника Хижняка является бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года.

Хижняк в полуфинале одолел неуступчивого филиппинца Эумера Марсьяля. Судейские записки – 29:28 , 30:27 , 28:29, 29:28 , 28:29.

, , 28:29, , 28:29. Украинец уже гарантировал себе "серебро" в Токио. По состоянию на 5 июля в копилке Украины 12 наград.

Финал Олимпийских игр до 75 килограммов состоится в субботу, 7 августа. Решающий бой с участием Александра Хижняка стартует в 8:45 по киевскому времени.