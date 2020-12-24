Украинский боксер Василий Ломаченко ответил на критику после своего интервью. Украинец обвинил судей боя с Теофимо Лопесом в необъективности. Из-за этих слов Ломаченко оказался под критикой.

В интервью журналу The Ring Ломаченко объяснил свои слова о судьях. Украинец заявил, что не обвинял их в подкупе. По мнению боксера, они были необъективны.

К слову Ломаченко назвал дату следующего боя

Я не сказал, что судьи были куплены. Я сказал, что они не были объективными, а были предвзятыми – это мое личное мнение. Когда я увидел оценки, понял, что судьи были против меня,

– сказал Ломаченко.

Ломаченко добавил, что не может оценивать работу судей. В то же время боксер убежден, что не проиграл Лопесу.

"Но по тому, как я дрался и чувствовал себя во время боя, я не думаю, что проиграл его. Как я могу говорить о том, что судей подкупили, если я этого не видел и не слышал. Никогда не думал, что судей подкупили. Нет, судей не подкупают", – резюмировал Ломаченко.

Кстати Комментарии Ломаченко такие же тупые, как Уайлдера, – промоутер украинца

Что известно об интервью Ломаченко

Ломаченко дал первое интервью после поражения Лопесу ютуб-каналу LOMUS official. Боксер рассказал, что выходил на бой с двумя травмами.

Украинец заявил, что несколько раз просмотрел запись боя и увидел ничью.

23-летний Теофимо Лопес после интервью Ломаченко посмеялся над украинцем. Он поблагодарил судей. Отец Лопеса назвал Ломаченко примадонной.

В то же время известный промоутер Лу Ди Белла назвал украинского боксера плаксой. Менеджер Василия Боб Арум назвал заявление Ломаченко "тупым".