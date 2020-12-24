Український боксер Василь Ломаченко відповів на критику після свого інтерв'ю. Українець звинуватив суддів бою з Теофімо Лопесом в необ'єктивності. За ці слова Ломаченко опинився під критикою.

В інтерв'ю журналу The Ring Ломаченко пояснив свої слова про суддів. Українець заявив, що не звинувачував їх у підкупі. На думку боксери, вони були необ'єктивні.

До слова Ломаченко назвав дату наступного бою

Я не сказав, що судді були куплені. Я сказав, що вони не були об'єктивними, а були упередженими – це моя особиста думка. Коли я побачив оцінки, зрозумів, що судді були проти мене,

– сказав Ломаченко.

Ломаченко додав, що не може оцінювати роботу суддів. Водночас боксер переконаний, що не програв Лопесу.

"Але по тому, як я бився і відчував себе під час бою, я не думаю, що програв його. Як я можу говорити про те, що суддів підкупили, якщо я цього не бачив і не чув. Ніколи не думав, що суддів підкупили. Ні, суддів не підкуповують", – резюмував Ломаченко.

До речі Коментарі Ломаченка такі ж тупі, як Уайлдера, – промоутер українця

Що відомо про інтерв'ю Ломаченка

Ломаченко дав перше інтерв'ю після поразки Лопесу ютуб-каналу LOMUS official. Боксер розповів, що виходив на бій з двома травмами.

Українець заявив, що декілька разів переглянув запис бою та угледів нічию.

23-річний Теофімо Лопес після інтерв'ю Ломаченка поглузував з українця. Він подякував суддям. Батько Лопеса назвав Ломаченка примадонною.

Водночас відомий промоутер Лу Ді Белла назвав українського боксера плаксієм. Менеджер Василя, Боб Арум, назвав заяву Ломаченка "тупою".