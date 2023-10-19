Все больше информации появляется в инфопространстве вокруг Георгия Судакова. В борьбу за него включились сразу несколько топовых клубов Европы. И это не только Ювентус, о котором в печати говорили с самого начала.
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Все серьезно или слухи для просмотров СМИ
Недавно речь шла о заинтересованности со стороны целого ряда клубов АПЛ – Арсенала, МанСити, Брайтона и даже Челси. Однако фаворитом в этом списке есть именно "канониры", за которых уже играет наш Александр Зинченко.
21-летний футболист прокомментировал эту информацию в печати. Судаков опроверг все, назвав это только слухами. Никто из представителей этих клубов не контактировал с Георгием, у которого все мысли сконцентрированы исключительно на выступлениях за Шахтер.
Ведь у десятки "горняков" есть долговременный контракт с клубом – до конца июня 2028 года.
Судаков уже вернулся в расположение Шахтера, проведшего первая тренировка во главе с и.о. главного тренера Дарио Срной. Ведь 16 октября донецкий клуб простился с Патриком ван Леувеном.
Уже 21 октября Шахтер сыграет против черкасского ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ-2023/2024. Напомним, что "горняки" с 18 баллами опустились на 3-е место турнирной таблицы сезона, пропустив мимо Кривбасса и Полесья.
- Судаков – питомец донецкого Шахтера, который вскоре вслед за Михаилом Мудриком переедет в топ-чемпионат Европы. Ему прочат лучшую карьеру, чем у Михаила или Зинченко.
- За первую команду дончан выступает с января 2021-го.
- В футболке "горняков" Георгий за свою карьеру уже провел 75 матчей (8 в текущем сезоне) – 12 голов и столько же ассистистов.