Все больше информации появляется в инфопространстве вокруг Георгия Судакова. В борьбу за него включились сразу несколько топовых клубов Европы. И это не только Ювентус, о котором в печати говорили с самого начала.

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Все серьезно или слухи для просмотров СМИ

Недавно речь шла о заинтересованности со стороны целого ряда клубов АПЛ – Арсенала, МанСити, Брайтона и даже Челси. Однако фаворитом в этом списке есть именно "канониры", за которых уже играет наш Александр Зинченко.

21-летний футболист прокомментировал эту информацию в печати. Судаков опроверг все, назвав это только слухами. Никто из представителей этих клубов не контактировал с Георгием, у которого все мысли сконцентрированы исключительно на выступлениях за Шахтер.

Ведь у десятки "горняков" есть долговременный контракт с клубом – до конца июня 2028 года.

К слову. За последние 7 дней Судаков провел два матча за сборную Украины по отбору на Евро-2024. Георгий отмечался в обоих поединках. Сначала ему удался классный удар с дальней дистанции по воротам Северной Македонии, а уже во второй встрече помог защитнику Мальты оформить курьезный автогол в собственные владения.

Судаков уже вернулся в расположение Шахтера, проведшего первая тренировка во главе с и.о. главного тренера Дарио Срной. Ведь 16 октября донецкий клуб простился с Патриком ван Леувеном.

Уже 21 октября Шахтер сыграет против черкасского ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ-2023/2024. Напомним, что "горняки" с 18 баллами опустились на 3-е место турнирной таблицы сезона, пропустив мимо Кривбасса и Полесья.