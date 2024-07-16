Попросил помощи у Вакарчука: Судаков умоляет отпустить его из Шахтера

Игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков мечтает летом оказаться в одном из топ-5 европейских чемпионатов. Об этом хавбек прозрачно намекнул в социальной сети.

Еще перед началом Евро-2024 Георгий Судаков заявил, что готов к новым вызовам в карьере. Несмотря на неудачное выступление на чемпионате Европы полузащитник не изменил свое решение.

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Судаков намекнул на уход из Шахтера

Авторитетный ресурс CIES Football Observatory опубликовал список футболистов, которые наиболее готовы к переходу в один из топ-5 европейских чемпионатов. В любопытном рейтинге Судаков занял девятое место.

Георгий оригинально отреагировал на публикацию. Он опубликовал в инстаграме фотографию рейтинга, добавив песню группы Океан Эльзы "Відпусти". Намек оказался даже более чем прозрачным.

Публикация Судакова / скриншот из инстаграма футболиста

Отметим, что в услугах атакующего полузащитника до сих пор заинтересованы ведущие европейские клубы. Однако они не готовы отдавать за него сумасшедшие деньги. История с трансфером Михаила Мудрика оказалась очень поучительной. Впрочем, "горняки" не собираются отдавать один из своих главных активов за малую цену.

Напомним, что на Евро-2024 Георгий Судаков сыграл все три поединка группового этапа. Однако не смог записать в свой актив ни одного результативного действия. Transfermarkt оценивает футболиста Шахтера в 35 миллионов евро.