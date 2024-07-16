Ще перед початком Євро-2024 Георгій Судаков заявив, що готовий до нових викликів у кар'єрі. Попри невдалий виступ на чемпіонаті Європи півзахисник не змінив своє рішення.

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Судаков натякнув на відхід з Шахтаря

Авторитетний ресурс CIES Football Observatory опублікував список футболістів, які найбільш готові до переходу в один з топ-5 європейських чемпіонатів. У цікавому рейтингу Судаков посів дев’яте місце.

Георгій оригінально відреагував на публікацію. Він опублікував в інстаграмі фотографію рейтингу, додавши пісню гурту Океан Ельзи "Відпусти". Натяк виявився навіть більш ніж прозорим.

Публікація Судакова / скриншот з інстаграму футболіста

Зазначимо, що в послугах атакувального півзахисника досі зацікавлені провідні європейські клуби. Проте вони не готові віддавати за нього божевільні гроші. Історія з трансфером Михайла Мудрика виявилася дуже повчальною. Втім, "гірники" не збираються віддавати один зі своїх головних активів за малу ціну.

Нагадаємо, що на Євро-2024 Георгій Судаков зіграв усі три поєдинки групового етапу. Однак не зміг записати до свого активу жодної результативної дії. Transfermarkt оцінює футболіста Шахтаря в 35 мільйонів євро.