Георгий Судаков настроен вывезти свою семью из Украины и начать новый сезон в одной из топ-лиг Европы. Полузащитник Шахтера считает, что достиг максимума в своем нынешнем клубе.

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Судаков заинтриговал своим будущим

21-летний футболист мечтает попасть в Английскую Премьер-лигу. Об этом он заявил одному из британских изданий.

О, Премьер-лига – моя мечта. Было бы здорово сыграть там, в одном из топ-клубов. Я не могу выделить какой-либо из них как приоритет, это все известные клубы. Как сказал Пеп Гвардиола, выиграть Премьер-лигу сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов,

– сказал Судаков.

Судаков признался, что из-за войны в Украине его семья не чувствует себя в безопасности. Это еще одна причина переехать в Европу.

"Сегодня в Украине нет безопасного места. Все боятся. Морально это сложно. Каждый раз, когда моя дочь слышит сирены, она бежит прятаться под одеяло. Трудно это принять. Я имею возможность перевезти семью за пределы Украины", – рассказал полузащитник Шахтера.

Талантливый футболист сборной Украины надеется удачно выступить на Евро-2024. Это позволит ему подписать контракт с топ-клубом.

Я только что говорил об этом со своей супругой, буквально 30 минут назад. Мое настроение такое – я достиг в Шахтере всего, на что способен, максимально развился как игрок и готов двигаться вперед. Я надеюсь показать, на что я способен на Евро, и тогда мое будущее изменится,

– добавил Судаков.

Гранды Европы выстраивались в очередь за Судаковым