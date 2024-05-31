Авторитетный инсайдер отреагировал на свое же сообщение об интересе некоторых клубов АПЛ к 21-летнему атакующему полузащитнику. Николо Скира сообщил, что "горняки" готовы оформить трансфер Георгия Судакова, если получит предложение в не менее 70 миллионов евро.

К теме Шахтер пока не принимает предложения по Судакову: когда клуб будет готов продать полузащитника

Бешеные деньги за украинского футболиста

Интересно, что на портале Transfermarkt стоимость Георгия оценивают в 25 миллионов евро. Донецкий клуб может отпустить своего футболиста уже этим трансферным летом.

Если Шахтеру удастся своего добиться, то переход Судакова будет вторым крупным трансфером "горняков" за последние два года. Конечно, после трансфера Михаила Мудрика, который перешел в лондонское Челси за 70 миллионов плюс 30 миллионов в виде бонусов.

Отметим. В феврале 2024-го Судаков пролонгировал контракт с Шахтером до конца 2028-го года. Чтобы позволить клубу заработать хорошие деньги за его будущий переход.

Недавно Георгий своим комментарием еще больше подогрел интерес к себе. Судаков заявил, что в футболке Шахтера он сделал все, что только мог, поэтому ему следует двигаться вперед. Футболист даже назвал лигу, в которой хотел бы оказаться. Речь идет об английском первенстве, где уже выступает немало игроков из Украины.

Сейчас полузащитник вместе со сборной Украины готовится к финальной части Евро-2024. Если Георгию удастся хорошо сыграть в Германии, то он привлечет еще большее внимание со стороны топовых клубов Европы. Сейчас за украинцем охотятся Наполи, Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль, Милан и Ювентус.

Статистика Георгия Судакова в этом сезоне-2023/2024