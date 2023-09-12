Зимой возможны переговоры: игрок сборной Украины попал "на карандаш" итальянского гранда

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины на выезде сыграет матч квалификации к Евро-2024 против сборной Италии. К этому матчу будет приковано внимание не только болельщиков, но и скаутов европейских клубов.

Сообщается, что одним из игроков за кем будут внимательно следить станет Георгий Судаков. Им активно заинтересовался самый титулованный клуб Италии.

Читайте также Переписали историю без Роналду: Португалия одержала рекордную разгромную победу - видео

Возможность вживую посмотреть на игру Судакова

Новый спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли изучал возможность подписания украинца еще зимой, когда работал в Наполи, а сейчас хочет подписать его уже для нового клуба.

Матч между Италией и Украиной состоится на "Сан-Сиро", поэтому ожидается, что на нем будут присутствовать скауты Ювентуса, у которых будет возможность оценить игровые качества 21-летнего украинца своими глазами.

Издание отмечает, что переговоры по Судакову могут начаться в январе, а ориентировочная сумма старта торгов оценивается сейчас минимум в 30 миллионов евро и может существенно возрасти в любой момент.

Карьера Судакова

Провел за Шахтер 69 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 12 ассистов.

Сыграл 20 матчей в составе молодежной сборной Украины, с которой дошел до полуфинала Евро-2023.

В составе национальной сборной сыграл 8 поединков, результативными действиями пока не отмечался.

Трансфермаркт оценивает игрока в 15 миллионов евро.