Этой зимой Шахтер провернул самый дорогой трансфер на выход в своей истории. Дончане продали в Челсе Михаила Мудрика за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов "горняки" могут получить в виде бонусов.

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После этого клуб решил продлить контракты с лидерами. Недавно новое соглашение подписал Николай Матвиенко, которым также интересовались в АПЛ. Теперь же продлил отношения с клубом и Георгий Судаков.

Официальный сайт клуба сообщает, что Шахтер подписал новое соглашение с центральным полузащитником. 20-летний футболист поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до 2028 года.

Уроженец Луганщины является воспитанником Шахтера. За академию клуба Георгий начал играть в 2017 году, а во взрослой команде дебютировал в 2020 году. За это время Судаков провел 56 матчей за дончан, забив 8 голов и отдав десять результативных передач.

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Кроме того, в мае 2021 года хавбек дебютировал за сборную Украины и уехал с ней на Евро-2020. Там команда Андрея Шевченко вышла в четвертьфинал, но сам Георгий не отыграл ни одного поединка на турнире. В общей сложности за национальную команду футболист отыграл 5 матчей.